Влюбленная Татьяна Буланова призналась, почему скрывает имя молодого жениха

Возлюбленный младше Булановой на 17 лет. Фото: соцсети

Звезда ретро-музыки Татьяна Буланова до сих пор не раскрывает подробности своей личной жизни. Несмотря на то, что певица уже объявила всем о наличии нового ухажера. Имя его держится в секрете, но в Сети уже давно гуляют фотографии Булановой в объятиях молодого любовника. Накануне 52-летняя звезда рассказала, почему скрывает бойфренда.

- Все хорошо сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Я суеверный человек, об этом боюсь говорить. Скажу, что все здорово, а Бог еще испытаний подкинет, — заявила исполнительница в программе «На дачу!» на Первом канале.

Личность возлюбленного Булановой тоже установили. Им оказался 33-летний Валерий Руднев. В молодости мужчина занимался профессиональным теннисом. Сейчас же он является бизнесменом. У него несколько ресторанов в Санкт-Петербурге, а также есть парочка заведений в Москве. Возлюбленный еще и помогает исполнительницы хита «Ясный мой свет» в концертной деятельности.

Кстати, даже сын Татьяны Булановой одобрил избранника матери. Александр Тагрин поладил с отчимом и считает, что маме с ним очень повезло.

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