Руководитель партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и экономист, кандидат в Государственную Думу по федеральному списку партии Михаил Хазин.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершилась регистрация кандидатов в депутаты. Кто-то попал в бюллетень, а для кого-то кампания закончилась, не успев начаться. Всероссийская политическая партия «Родина» не прошла регистрацию в Законодательное собрание Ленинградской области, несмотря на то, что за три недели волонтеры собрали более 12 тысяч подписей избирателей, при норме в 6500. В Санкт-Петербурге в бюллетень от «Родины» допустили только двух человек, партии в регистрации в ЗАКС также отказали. Кто определяет внутреннюю политику в регионе? Почему кого-то допускают до выборов, а кого- то нет? Эти и другие вопросы в эфире обсудят руководитель партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и экономист, кандидат в Государственную Думу по федеральному списку партии Михаил Хазин.

Эфир состоится 16.08 в 18:00 по мск. Вопросы участникам эфира можно задавать в комментариях к посту и в эфире трансляции.

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