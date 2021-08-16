Артем Дзюба пролетел мимо заявки сборной России. Фото: Александр ГЛУЗ

Артем Дзюба не попал в состав сборной России по футболу. Об этом стало известно днем 16 августа, когда главный тренер национальной команда Валерий Карпин назвал игроков, которые проведут три сентябрьские встречи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. особую пикантность ситуации придает личный конфликт, имевший место у Карпина с Дзюбой в прошлом.

- Россия зовет, погнали! - говорит Карпин в ролике, выпущенном к оглашению состава Российским футбольным союзом.

Сам состав выглядит так:

- вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

- защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

- полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

- нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Таким образом, представительство «Зенита» в сборной спартаковцем Карпиным, пусть и пришедшим в национальную команду из «Ростова», существенно сократилось.

Впрочем, возрастной Юрий Жирков фактически завершил карьеру после чемпионата Европы, а что касается Дзюбы, то сейчас экс-капитан «Зенита» и уже бывший капитан сборной находится в не самой лучшей форме. Он не блистал на ЕВРО-2020, не отличается результативностью за «Зенит», а прошлый матч с «Локомотивом» почти весь просидел на скамейке запасных, выйдя лишь в конце на замену и не отметившись полезными действиями.

Дзюба не попал в состав сборной. Фото: РФС

Отметим, что на прошлой неделе Карпин приезжал в Петербург и лично встречался с Дзюбой, причем беседа была очень долгой - больше часа. Что на ней говорилось, неизвестно, но сразу после назначения новый главный тренер пообещал вызывать в сборную всех футболистов, несмотря на личные отношения. Но только если позволит из спортивная форма.

Напомним, что в ноябре 2020 года Дзюбу уже выводили из состава, но тогда это было объяснено скандалом со слитым в Сеть интимными видео футболиста. Потом Артема снова вернули в сборную и отдали капитанскую повязку.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). На данный момент, после трех игр, наши футболисты имеют в активе шесть очков, занимая вторую строчку среди шести команд после сборной Хорватии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дзюбу лишили капитанской повязки на матче с «Краснодаром»

В роли капитана вместо оскандалившегося нападающего сыграет Деян Ловрен (подробности)

Дзюба – о скандальном интим-видео: «Я не идеален и никогда на это не уповал»

Временно отстраненный капитан «Зенита» и сборной России признался, что сегодня пережил свой самый тяжелый матч (подробности)