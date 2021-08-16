Камеры контроля скорости в Санкт-Петербурге: Адреса передвижных комплексов с 16 по 22 августа 2021 года

Смольный опубликовал адреса работы передвижных камер, фиксирующих нарушения ПДД с 16 по 18 августа 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный опубликовал новый список адресов, где с 16 по 22 августа 2021 года будут работать передвижные камеры контроля скорости в Санкт-Петербурге. Передвижные комплексы фиксации ПДД будут каждый день курсировать по запланированным маршрутам и "ловить" гонщиков. Проверка соблюдения скоростного режима пройдет на аварийно-опасных участках дорог, которые определяют в управлении ГИБДД Северной столицы. Рассказываем, где гонщиков точно ждут штрафы.

08:00-16:00:

Витебский проспект, дом 53/1 от улицы Типанова к Дунайскому проспекту;

Пулковское шоссе, дом 52/2 от Петербургского шоссе к КАД;

Приморский проспект, дом 44/3 от ЗСД к Липовой аллее;

Репино, Зеленогорское шоссе от Комарово до Солнечное;

Шушары, Витебский проспект, дом 157 от Московского шоссе к Петербургскому шоссе;

Лахтинский проспект, дом 149 от Коннолахтинского проспекта к Лисьему Носу;

Московский проспект, дом 79 от набережной Обводного канала к Малой Митрофаньевской;

Выборгская набережная от Кантемировского моста к Гренадерскому мосту;

Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 3 от Зверинской улицы к Парковой улице;

Свердловская набережная, дом 22 от Феодосийской улицы к улице Ватутина;

Товарищеский проспект, дом 28/1 от улицы Дыбенко к улице Подвойского.

09:00-17:00:

Шушары, Московское шоссе, дом 90 от КАД к Ленсоветовской;

Понтонный, Заводская улица, дом 2 от улицы Судостроителей к Фанерной улице;

Типанова, дом 30 от проспекта Космонавтов к Витебскому проспекту;

Ветеранов, дом 75/1 от улицы Лени Голикова к улице Козлова.

09:00-16:00:

Суздальское шоссе, дом 28/1 от Дороги в Каменку к Выборгскому шоссе;

проспект Культуры, дом 40 от Домостроительной улицы к 5-му Верхнему переулку.

10:00-18:00:

Витебский проспект, дом 53/1 от улицы Типанова к Дунайскому проспекту;

Пулковское шоссе, дом 35/6 от Внуковской улицы к Петербургскому шоссе;

набережная Макарова от моста Бетанкура к ЗСД;

Комарово, Зеленогорское шоссе от Репино к Зеленогорску;

проспект Славы, дом 52/1 от Софийской улицы к улице Пражская;

Саперный, Петрозаводское шоссе, дом 29 от Мгинской улицы к Саперному переулку.

11:00-19:00:

Сестрорецк, Приморское шоссе от переулка Свободы к Северному переулку;

Комарово, Зеленогорское шоссе от Зеленогорска к Репино;

Приморское шоссе, дом 47 от поселка Ольгино к поселку Лисий Нос;

Репино, Зеленогорское шоссе от Комарово к Солнечное;

Выборгская набережная от Ушаковского моста к Кантемировскому мосту;

Свердловская набережная, дом 22 от Феодосийской улицы к улице Ватутина.

12:00-20:00:

Типанова, дом 21 от проспекта Космонавтов к проспекту Юрия Гагарина;

Ленинский проспект, дом 74/1 от проспекта Кузнецова к улице Доблести.

13:00-21:00:

Шушары, Московское шоссе от Ленсоветовской дороги к КАД;

Петергоф, Санкт-Петербургский проспект от Зверинской к Парковой улице;

Шушары, Витебский проспект, дом 130 от Петербургского шоссе к Московскому шоссе;

Лахтинский проспект, дом 149 от поселка Лисий Нос к Петровской аллее;

Комарово, Зеленогорское шоссе от Зеленогорска к Репино;

Приморское шоссе от поселка Лисий Нос к Ольгино;

Пулковское шоссе, дом 36/2 от КАД к Дунайскому проспекту.

Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации. Штраф за превышение скорости варьируется от 500 до 5000 рублей, либо лишение прав на 4-6 месяцев.