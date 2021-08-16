Камеры контроля скорости в Санкт-Петербурге: Адреса передвижных комплексов с 16 по 22 августа 2021 года

Смольный опубликовал адреса работы передвижных камер, фиксирующих нарушения ПДД с 16 по 18 августа 2021 года
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Смольный опубликовал новый список адресов, где с 16 по 22 августа 2021 года будут работать передвижные камеры контроля скорости в Санкт-Петербурге. Передвижные комплексы фиксации ПДД будут каждый день курсировать по запланированным маршрутам и "ловить" гонщиков. Проверка соблюдения скоростного режима пройдет на аварийно-опасных участках дорог, которые определяют в управлении ГИБДД Северной столицы. Рассказываем, где гонщиков точно ждут штрафы.
08:00-16:00:
Витебский проспект, дом 53/1 от улицы Типанова к Дунайскому проспекту;
Пулковское шоссе, дом 52/2 от Петербургского шоссе к КАД;
Приморский проспект, дом 44/3 от ЗСД к Липовой аллее;
Репино, Зеленогорское шоссе от Комарово до Солнечное;
Шушары, Витебский проспект, дом 157 от Московского шоссе к Петербургскому шоссе;
Лахтинский проспект, дом 149 от Коннолахтинского проспекта к Лисьему Носу;
Московский проспект, дом 79 от набережной Обводного канала к Малой Митрофаньевской;
Выборгская набережная от Кантемировского моста к Гренадерскому мосту;
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 3 от Зверинской улицы к Парковой улице;
Свердловская набережная, дом 22 от Феодосийской улицы к улице Ватутина;
Товарищеский проспект, дом 28/1 от улицы Дыбенко к улице Подвойского.
09:00-17:00:
Шушары, Московское шоссе, дом 90 от КАД к Ленсоветовской;
Понтонный, Заводская улица, дом 2 от улицы Судостроителей к Фанерной улице;
Типанова, дом 30 от проспекта Космонавтов к Витебскому проспекту;
Ветеранов, дом 75/1 от улицы Лени Голикова к улице Козлова.
09:00-16:00:
Суздальское шоссе, дом 28/1 от Дороги в Каменку к Выборгскому шоссе;
проспект Культуры, дом 40 от Домостроительной улицы к 5-му Верхнему переулку.
10:00-18:00:
Витебский проспект, дом 53/1 от улицы Типанова к Дунайскому проспекту;
Пулковское шоссе, дом 35/6 от Внуковской улицы к Петербургскому шоссе;
набережная Макарова от моста Бетанкура к ЗСД;
Комарово, Зеленогорское шоссе от Репино к Зеленогорску;
проспект Славы, дом 52/1 от Софийской улицы к улице Пражская;
Саперный, Петрозаводское шоссе, дом 29 от Мгинской улицы к Саперному переулку.
11:00-19:00:
Сестрорецк, Приморское шоссе от переулка Свободы к Северному переулку;
Комарово, Зеленогорское шоссе от Зеленогорска к Репино;
Приморское шоссе, дом 47 от поселка Ольгино к поселку Лисий Нос;
Репино, Зеленогорское шоссе от Комарово к Солнечное;
Выборгская набережная от Ушаковского моста к Кантемировскому мосту;
Свердловская набережная, дом 22 от Феодосийской улицы к улице Ватутина.
12:00-20:00:
Типанова, дом 21 от проспекта Космонавтов к проспекту Юрия Гагарина;
Ленинский проспект, дом 74/1 от проспекта Кузнецова к улице Доблести.
13:00-21:00:
Шушары, Московское шоссе от Ленсоветовской дороги к КАД;
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект от Зверинской к Парковой улице;
Шушары, Витебский проспект, дом 130 от Петербургского шоссе к Московскому шоссе;
Лахтинский проспект, дом 149 от поселка Лисий Нос к Петровской аллее;
Комарово, Зеленогорское шоссе от Зеленогорска к Репино;
Приморское шоссе от поселка Лисий Нос к Ольгино;
Пулковское шоссе, дом 36/2 от КАД к Дунайскому проспекту.
Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации. Штраф за превышение скорости варьируется от 500 до 5000 рублей, либо лишение прав на 4-6 месяцев.