Читать не вредно: Дом Книги и «Комсомольская правда» создали специальную подборку литературы

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#ЧитатьНеВредно

Почему дети никак не могут пересказать параграф из учебника и связать двух слов в сочинении? Почему показатели IQ и успеваемости у школьников и студентов ежегодно снижаются?

На эти вопросы психологи отвечают, что во всем виновато «Клиповое мышление» - восприятие окружающего мира в виде мозаики, когда в сознании возникает кратковременный образ, который тут же сменяется другими.

Что же это такое и как с этим бороться?

Один самых действенных способов-это конечно вернуться к классическому чтению. Мозг наш насколько загадочен, на столько и прост. Он как мышцы на спортивной тренировке, качается, развивается и крепнет от чтения.

Вывод один – надо качать мозги!

Дом Книги объединяет свои усилия с издательством «Комсомольская правда» в продвижении чтения. Специальная подборка книг от издательства ждет вас в старейшем книжном магазине Санкт-Петербурга.

Книги по саморазвитию, пищевой культуре, уникальные исторические расследования, мемуары и бизнес литература – все это не литературный ширпотреб, а уникальные издания. Эти книги могут стать для вас прекрасным тренажёром для мозга.

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#ЧитатьНеВредно – вредно не читать.

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