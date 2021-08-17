Потратили 13 тысяч рублей на сборы третьеклассницы в школу. Смотрите, что купили на эти деньги

Настя с мамой Марией с радостью приняли участие в нашем эксперименте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стройные ряды тетрадок, учебников, дневников - это не просто полки магазина, а страшный сон родителя. 1 сентября неизбежно приближается, пора отправляться на злополучный шопинг. Сколько понадобится нервных клеток, а главное - денег? 2 августа родителям стали приходить единовременные выплаты на ребенка - 10 тысяч рублей. Государство выделяет их, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе. Но хватит ли этих средств? Или придется распаковывать собственные заначки?

Для наших героинь подготовка к школе оказалась праздником. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ФОРМУ НЕ ЛЮБЛЮ, НО ПРИХОДИТСЯ НОСИТЬ»

Главной в нашем эксперименте стала третьеклассница Настя Раченко. Вместе с девочкой и ее мамой Марией отправляемся в ближайший торговый центр. Перед маленькой героиней непростая задача - выбрать одежду и канцелярию на целый учебный год.

- У нас школьная форма - это юбки и платья. Раз нужно в школе, то хожу, конечно, но носить брюки мне больше нравится, - по секрету рассказывает Настя.

Чтобы сэкономить на товарах к школе, лучше начать закупаться заранее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единых правил для школьной формы в Петербурге нет. Каждое учреждение может само ввести определенные стандарты. В комплект для девочек, как правило, входят блузка, юбка, платье, туфли, праздничные банты. Чаще всего это самая затратная статья расходов.

В среднем блузка стоит от 500 рублей, но все зависит от вкуса ребенка и бюджета родителя. Кружева, рюши, блестки, стразы - кому что по душе. Настя выбрала голубую рубашку с маленькими стрекозами. За такую нужно отдать 1200 рублей.

Девочкам важно, чтобы рюкзачок был не только удобным, но и красивым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь ищем подходящую юбку. На них цены повыше - от 1200 рублей. Мы остановились на плиссированной за такую же стоимость - обошлись малой кровью.

«ПРОСТО КОШМАР»

На очереди - платья. Они стоят в среднем 1400-1600 рублей. Настя, как оказалось, девочка экономная, особенно под руководством мамы. Выбрала синее за 1600 рублей. Можно идти в примерочную.

- Это просто кошмар! - раздаются крики из соседней кабинки. - Вообще не та модель!

От разнообразия ассортимента в магазинах у школьников голова кругом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так собирают в школу четвероклассника. Мама, папа, младший братик в коляске - все так или иначе принимают участие в выборе брюк для мальчика. Задача сложная, нужно, чтобы в них можно было сходить и в школу за пятерками, и на улицу за приключениями.

- Это невозможно. В одном магазине ему не тот пенал, в другом - не тот дневник. Будет, значит, со старым ходить! - рассказывает о трудностях воспитания мама мальчика. - У нас еще с прошлого года вещи остались. Он подрос, правда, но на одну четверть хватит. Сейчас просто обновим гардероб немного.

Настя со всей серьезностью подошла к выбору одежды для школы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из канцелярии первым делом выбираем рюкзак. Его главная задача в глазах школьника - отразить индивидуальность своего хозяина. Прийти на 1 сентября с одинаковыми рюкзаками - не хуже, чем прийти на выпускной в одинаковых платьях. Вот и Настя подошла к делу с особой ответственностью - выбрала в итоге милый розовый портфель за 783 рубля.

Теперь можно переходить к его наполнению. Для ребенка это что-то между раем и адом: с одной стороны безграничный выбор, с другой - суровые взгляды родителей. Канцтоваров школьнику нужно немало: дневник, тетради, ручки, карандаши, ластик, точилка. И это минимальный набор. В этот момент родители могут немного схитрить и сэкономить, например, на пенале. Купить самый обычный или оставить прошлогодний, а новый пообещать за хорошие оценки в течение года.

Таблица основных трат. Фото: Ольга ЖУК

P. S. Со всеми хитростями, нервами и компромиссами Настю в школу мы собрали. Бантики на месте, можно уже на линейку отправляться. В бюджет, конечно, не уложились. Весь набор обошелся примерно в 13 тысяч рублей.

Настя к школе готова! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

Екатерина ШАБАНОВА, многодетная мать, руководитель региональной общественной организации «Центр возрождения «Счастливая семья»: «Попросите ребенка написать список покупок»

- Не знаю даже, что можно сказать позитивного о подготовке к школе. У меня сейчас четверо школьников. Собрать их - это еще та задачка. Чтобы облегчить ее себе, мы организуем детей. Просим их составить списки того, что им действительно нужно. Так развиваются ответственность и творческие способности. Они начинают понимать, что необходимо в первую очередь, а что может подождать. Выручают, конечно, и акции в магазинах. Советую начинать закупаться как можно раньше, тогда можно неплохо сэкономить.

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