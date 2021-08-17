Хотел перевоспитать: Петербуржец отправился под домашний арест за бросок трудного подростка на асфальт

В Петербурге взрослый мужчина швырнул трудного подростка на асфальт и получил уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили под домашний арест «народного воспитателя» по имени Александр, который применил к трудному подростку рестлерский прием. Конфликт поколений произошел 13 августа у ресторана общественного питания на Загородном проспекте. По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, 13-летний мальчик взбесил всю округу своим хамским поведением. Перевоспитать его взялся 33-летний инженер, вот только действовал он радикально.

- В ходе ссоры мужчина взял ребенка за ногу и куртку, приподнял нал землей, а потом отпустил, бросив на асфальт. Пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Диагностировали много чего: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому лба, ссадины, а также переломы решетчатой кости, задней стенки лобной пазухи и верхней стенки правой орбиты, - уточнил источник «Комсомолки».

По факту происшествия оперативно возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 33-летний «нянь» чуть позже сам явился в СК и по всем признался. Его задержали и отправили под суд. Следователь просил отправить его в СИЗО, но не вышло.

- Суд следствию отказал, избрав Александру У. домашний арест. Срок – по 13 октября 2021 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нужно было ждать, когда «солнечный ребенок» кинет камень в малыша?»: Россияне спорят, нужно ли выгонять с игровых площадок детей с аутизмом

Скандал с женой бизнесмена, не пожелавшей гулять рядом с особенными детьми, разделил мнения читателей "КП" (подробности)