«Я устала терять родных»: В семье Миланы Тюльпановой случилось горе

Милана отказалась держать траур по умершей няне. Фото: соцсети

О тяжелой семейной потере сообщила Милана Тюльпанова. В своем Instagram бывшая жена футболиста Кержакова рассказала, что умер член ее семьи – няня Зоя Владимировна. Женщина работала у Тюльпановых 25 лет, она растила Милану с 4 лет.

- Из-за того, что я жила в Москве и занималась проблемами других людей, и спрашивается зачем я ими занималась, игнорируя страдания своего близкого человека, я ни разу за два месяца не приехала в больницу. Я не думала, что быстро так все произойдет. Я устала терять родных людей, не хочу испытывать эти чувства, - исповедалась Милана в соцсетях.

Зоя Владимировна воспитывала Милану и ее брата с 4 лет. Фото: соцсети

При этом Милана предупредила, что не будет держать траур по умершей няне и продолжит публиковать веселые ролики. Тюльпанова утверждает, что ей необходимо выполнять обязательства перед рекламодателями.

- Зоя, я вас очень люблю, светлая память вам в моем сердце, - добавила экс-супруга футболиста.