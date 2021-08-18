«Новые люди» в Петербурге у Мариинского дворца призвали депутатов отказаться от зарплат

Дмитрий Павлов вышел на одиночный пикет с плакатом «Депутаты без зарплаты» у Мариинского дворца. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В среду, 18 августа, представители партии «Новые люди» провели серию одиночных пикетов. Они напомнили о предложении пересмотреть условия трудовых договоров парламентариев и прекратить платить им зарплату из городского бюджета. Лидер петербургского списка партии Дмитрий Павлов с плакатом «Депутаты без зарплаты» встал у дверей Мариинского дворца.

По словам Дмитрия Павлова, инициатива о переводе Законодательного собрания на смешанную систему оплаты продиктована мнением самих петербуржцев, многие из которых не знают, кто представляет их интересы в городском парламенте.

- Во время сбора подписей в поддержку партии и наших кандидатов от «Новых людей» мы столкнулись с тем, что горожане не знают своих депутатов. Они просто не работают на территории, от которой избрались в Законодательное собрание. Поэтому мы предлагаем платить зарплату лишь тем, кто реально что -то делает. Безусловно нужно оставить заработную плату председателю парламента, вице-спикерам, председателям комиссий, - высказал свою точку зрения Дмитрий Павлов.

Ксения Горячева пикетировала офис регионального отделения «Единой России».Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Политик добавил, что в среднем бюджетные расходы на одного депутата петербургского парламента составляют около полумиллиона рублей в месяц. В эту сумму входит не только заработная плата (а это около 140 тыс. рублей, - примеч.Авт.), но и дополнительные служебные траты: аренда и содержание автопарка, компенсация за авиаперелеты.

- Если наши депутаты откажутся от зарплат, то город сможет сэкономить около 270 млн бюджетных рублей в год, а за весь созыв парламента — более 1 млрд рублей. Эти средства можно направить на полезные городские инициативы, - отметил лидер «Новых людей».

Дарья Садовская стояла с плакатом у регионального отделения Партии Роста.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Отметим, ранее ни одна из старых партий не поддержала предложение «Новых людей» про отказ от зарплат. Однако политики решили еще раз открыто обратиться к коллегам и встали в пикеты у отделений всех партий, которые представлены в ЗакСе. Так, руководитель петербургского отделения «Новых людей» Ксения Горячева пикетировала офис регионального отделения «Единой России», врач Дарья Садовская стояла с плакатом у регионального отделения Партии Роста, председатель благотворительного фонда Павел Любимов - у регионального отделения КПРФ. Также пикеты были выставлены у штабов ЛДПР, «Яблока» и «Справедливой России – За правду».

Павел Любимов призывал отказаться от зарплат - у отделения КПРФ в Петербурге.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Сейчас в России всего в двух парламентах все депутаты ежемесячно получают материальное вознаграждение. Речь идет о законодательных органах Санкт-Петербурга и Чечни. В других регионах принята смешанная система. Конкретное число депутатов, работающих на профессиональной основе, устанавливается самим субъектом федерации. Есть и парламенты, где на зарплату получают только один-два депутата.