С начала года в регионе потушили 433 лесных пожара

В арсенале региона находятся 5 тысяч пожарных, специалистов лесничеств и арендаторов леса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Средняя площадь лесного пожара в Ленобласти не превышает одного гектара. Таковы показатели пожароопасного сезона 2021 года. Держать огонь в узде помогает оперативная реакция всех служб и современные технологии.

- За ситуацией в лесах следят 71 пожарно-химическая станция и 154 видеокамеры системы раннего обнаружения возгораний, - объясняет председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов. - С начала года, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на землях лесного фонда зарегистрировано 433 лесных пожара на 331 гектаре. Средняя площадь одного возгорания - 0,8 гектара.

В арсенале региона находятся 5 тысяч пожарных, специалистов лесничеств и арендаторов леса, а также 2,2 тысячи спецмашин и 22 тысячи приспособлений для тушения возгораний. Вкупе с мониторингом и быстрой реакцией на дым в зеленых зонах это помогает свести площадь пожаров к минимуму. А значит, снизить ущерб не только экологии и здоровью жителей, но и экономике.

Пристально за лесами следят сейчас не только в 47-м регионе, но и по всей стране. Внимание к ним привлекли страшные пожары в Карелии и Якутии. Так, на Дальнем Востоке в этом году пламенем было объято 4 миллиона гектаров.

Вопрос ликвидации последствий лесных пожаров, а также второй беды 2021 года - паводков обсудили на одном из последних совещаний под руководством президента Владимира Путина.

- Масштаб и характер природных бедствий в некоторых регионах носит беспрецедентный характер. На юге порой за несколько часов выпадает месячная норма осадков, а в Сибири, на Дальнем Востоке лесные пожары стремительно распространяются в засуху и при порывах ветра. Все это еще раз говорит, насколько важно глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической и экологической повесткой, - отметил глава государства.