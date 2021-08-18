Ленобласть ослабляет антиковидные меры

Изменения, подписанные губернатором Александром Дрозденко, коснулись трех районов. Фото: Администрация Ленинградской области

С мая прошлого года все районы Ленобласти принадлежат к одной из трех зон: «красной», «желтой» или «зеленой». Чем выше уровень опасности, тем строже антикоронавирусные ограничения. С 16 августа в силу вступили изменения, подписанные губернатором Александром Дрозденко.

- Изменения коснулись трех районов: Киришский переходит в «красную» зону из «желтой», Кингисеппский - из «зеленой» в «желтую», а Волховский район - из «желтой» в «зеленую», - сообщают в администрации Ленинградской области.

Таким образом, в области в пандемию остается один «зеленый» островок», где статистика заболеваемости заметно улучшается, - Кингисепп уступил свое место Волхову.

В первую очередь изменения в распределении районов по зонам отразятся на проведении Дня знаний. Еще недавно количество участников школьных линек в «красной» зоне хотели ограничить 120 учениками и 120 родителями, но теперь разрешенное число ребят и гостей выросло вдвое. Разрешили устраивать сентябрьские праздничные мероприятия и в помещениях, а для «зеленой» зоны рамки и вовсе отменили. Впрочем, маски и социальная дистанция все еще актуальны.

Смягчили и правила проведения массовых мероприятий. В «красной» зоне потолок численности участников для них повысили до 500 человек, в «желтой» зоне разрешили собираться группами до 1000 человек, а в «зеленой» - компаниями не больше 3000 человек. При этом все участники мероприятий должны быть в СИЗ и на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. Если же событие разворачивается в помещении, а не под открытым небом (что приветствуется), на каждого человека должно приходиться не меньше четырех квадратных метров пространства.

Аналогичные правила теперь действуют и для физкультурных и спортивных мероприятий. Правда, с одной оговоркой: число зрителей не может быть больше 50 процентов общей вместимости трибун.

В числе послаблений - снятие запрета на проведение ярмарок при условии, что и продавцы, и покупатели будут в защитных масках. Возвращаются в жизнь региона и передвижные цирки. Правда, в «красной» зоне заполнять залы шапито можно наполовину, а в «желтой» - на три четверти.

Возвращаются к работе и детские игровые центры и комнаты. Они могут работать даже в «красных» районах Ленобласти. Но для этого придется обеспечить минимум четыре квадратных метра помещения на каждого ребенка при максимальной 50-процентной заполняемости.

Кроме того, игровые комнаты в крупных торговых центрах (площадью более 36 тысяч квадратных метров) в «красной» зоне остаются под запретом. А вот на «зеленый» Волхов требования к площади и заполняемости детских комнат не распространяются.

ДОСЛОВНО

«Для меня при принятии любых решений о введении тех или иных ограничений, связанных с противодействием пандемии, абсолютным приоритетом были и остаются жизнь и здоровье ленинградцев».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области.)

«СВЕТОФОР» ЛЕНОБЛАСТИ

«Красная» зона: Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор.

«Желтая» зона: Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы.

«Зеленая» зона: Волховский район.