Единую платформу «Я в пути» для аренды самокатов создадут в Петербурге

В Петербурге объединят все кикшеринги на одной платформе "Я в пути". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный при поддержке силовиков и кикшеринговых компаний планирует запустить в Санкт-Петербурге единую платформу для аренды самокатов, а также других видов транспорта. Приложение называется «Я в пути». По задумке создателей, оно облегчит жизнь клиентам кикшеринга – не нужно будет пользоваться несколькими сервисами, загружая свою голову и память смартфона. Польза будет и коммерсантам, особенно в сфере законодательства. Правоохранительные органы смогут следить за порядком в движении мобильного транспорта, это актуально в свете десятка уголовных дел, возбужденных после ДТП с электросамокатами.

- Приложение будет объединять все виды транспорта – личный, общественный, арендный – и предоставлять горожанину сервис, где можно будет проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и сразу оплатить аренду, проезд или парковку, - передает пресс-служба аппарата вице-губернатора Станислава Казарина.

Инициаторы появления платформы заявляют, что Петербург может стать столицей самокатов благодаря ускоренным темпам развития рынка. А бизнесу обещают прозрачное взаимодействие с городскими властями.

- Мы учитывали интересы всех сторон – горожан, города и силовых ведомств, бизнеса. При этом платформа не заменяет собой сервисы частных операторов, а несет интеграционную функцию, давая пользователям доступ сразу ко всем системам из одного окна, - цитируют в Смольном регионального координатора «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Вячеслав Трактовенко.

По планам, проверить приложение на практике можно будет уже в апреле 2022 года. Но это будет только пилотная версия, с подключенными кикшерингами. После этого на платформу добавят парковки, а затем и все остальные виды городского транспорта.