47-й регион готовится к 1 сентября

Школы пополнились компьютерными классами и отремонтированными спортзалами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В новом учебном году за парты сядут 180 тысяч маленьких жителей Ленобласти. Из них 22 тысячи придут в школу впервые. Звонок раздастся в 364 школах, а вторыми родителями для мальчишек и девчонок станут 10,7 тысячи педагогов.

- Школьные линейки в «красной» зоне согласно «антиковидному» постановлению пройдут на свежем воздухе и будут продолжаться не более получаса. На каждой должно быть не больше 120 учеников и 120 родителей, - сообщают в администрации Ленобласти.

В «желтой» зоне «пандемийного светофора» условия мягче: на школьную линейку можно созвать 300 детей и 300 родителей. В «зеленой» зоне еще многолюднее - 500 школьников и 500 родителей.

Строже всего требования к учителям: путь в класс будет открыт только для тех педагогов, которые вакцинировались и сдали отрицательный ПЦР-тест. Кстати, к сентябрю ряды ленинградских преподавателей пополнят 300 молодых специалистов, а остальные продолжат повышать квалификацию. Так, в Кингисеппе курсы повышения квалификации прошли 48 учителей из 15 школ. Уроки для педагогов в рамках нацпроекта «Образование» проходили в течение года.

Больше всего внимания в регионе уделяют реновации школьных зданий. За последние пять лет отремонтировали полсотни учебных заведений. В числе последних - школы в Большой Ижоре, Сланцах, Лукашах.

- Теперь школа как новая! - сказал губернатор Александр Дрозденко, осматривая большеижорскую школу после капремонта. - На ремонт мы направили 51 миллион рублей. Очень хорошо, что закупили оборудование в классы физики и химии, - это влияет на успехи детей.

В крупных ленинградских школах открываются кванториумы - инновационные технопарки, нацеленные на подготовку технарей. Один из таких с осени заработает в школе № 10 в Выборге. Только на оборудование потратили 24 миллиона рублей.

- Здесь по-новому будет изучать физику, химию, биологию. В школе также откроются кабинеты технологии, информатики и географии, - рассказывает директор школы Ольга Лобанкова. - Преподавание в новых условиях, с современным оборудованием, повысит интерес детей к техническим предметам, и инженеров в стране станет больше.

В школах поменьше появляются «точки роста» - образовательные центры, заточенные под естественные науки и «цифру». В этом году их организовали в Буграх, Тосно, Рощино и других населенных пунктах, в которых жителей до 60 тысяч.

Ну и, конечно, новые школы. За последнюю пятилетку регион прирос 18 учреждениями. Так, к 1 сентября школьное здание на 550 мест получат юные жители Новогорелово, впереди садик на 280 мест и еще одна школа на 640 мест.

СКАЗАНО!

«Ленинградская область поступательно и системно работает над сокращением очереди в детские сады и над модернизацией учреждений образования. В 2021 году создадим 3629 мест в детских садах, в том числе 972 в ясельных группах. Школы в этом году получили 5,32 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство и реновацию, закупку оборудования, обеспечение пожарной безопасности, ремонт спортплощадок и стадионов».

(Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам.)

КОНКРЕТНО

Как Ленобласть изменится к 1 сентября?

Откроют:

1. 3 детских сада:

- в Буграх (80 мест)

- в Мурино (100 мест)

- в Усть-Луге (220 мест)

2. 2 школы:

- в Большой Пустомерже (220 мест)

- в Новогорелово (550 мест)

Отремонтируют:

1. 2 детских сада:

- № 6 в Волосово

- № 6 в Киришах

2. 9 школ:

- № 3 в Сланцах

- № 4 во Всеоложске

- в Заклинье,

- в Ропше,

- в Торосово

- № 1 в Войсковицах

- № 14 в Выборге

- в Войбокало

- в Лукашах

КСТАТИ

Сейчас строят и реконструируют 8 школ:

- гимназия № 3 в Волхове (600 мест)

- № 68 в Лодейном Поле (350 мест + центр консультирования и диагностики на 100 человек)

- центр образования в Сосново (корпус для начальных классов)

- в Осельках (300 мест + дошкольное отделение на 100 мест)

- в массиве Янино-Восточный Всеволожска (825 мест)

- в Сертолово (825 мест)

- в Кудрово (1100 мест)

- в Мурино (1175 мест)

Реновацию продолжают:

1. в 4 детских садиках:

- № 21 в Выборге (завершат в сентябре 2021 года)

- № 2 в Волхове (завершат в октябре 2021 года)

- Токсовском центре образования (завершат в 2022 году)

- № 21 в Подпорожье (завершат в 2022 году)

2. в 8 школах:

- № 1 в Сясьстрое (завершат в декабре 2021 года)

- в Янеге (завершат в декабре 2021 года)

- в Суходолье (завершат первый этап в ноябре 2021 года)

- № 4 в Сосновом Бору (завершат в декабре 2021 года)

- в Кикерино (завершат в 2022 году)

- № 4 в Гатчине (завершат в 2023 году)

- в Толмачево (завершат в декабре 2021 года)

- в Любани (завершат в 2022 году)

ЦИФРА

4 стационарных и 1 мобильный кванториум, а также 75 «точек роста» будут работать в Ленобласти в новом учебном году.

ВОПРОС ДНЯ

А вы свой первый звонок помните?

Андрей ТОПОЛЯН, заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы:

- Был теплый день, мама повела меня на линейку. Хорошо помню запах ее халата, потому что она не успела нарядиться. Был рад всему, что происходит. И там я увидел ее - Марту. Случилась первая любовь, правда, невзаимная. Это была моя одноклассница, одиннадцать лет с ней за одной партой просидели.

Любовь МУХАЧЕВА, лыжница, олимпийская чемпионка:

- Я училась Бокситогорске. Помню, мама привела меня в школу, нас завели в классы - и мы сразу начали учиться. Имя учительницы уже и не вспомню. Дали задание рисовать палочки перьевой ручкой. Все пишут правой, а мне удобнее левой. За это учительница била меня линейкой по пальцам - и я стала правшой.

Елена ДЮКАРЕВА, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты:

- Было холодно, поэтому традиционную линейку перенесши со школьного двора в спортзал. Мне было страшно: все новое, незнакомое. Мама подвела к учительнице, ее звали Ольга Прокопьевна. Она была приятной и молодой, быстро меня успокоила. Сейчас часто вспоминаю линейку и рассказываю о ней уже своим детям.

Мария ГУСЕВА, школьный психолог:

- В школу я пошла в родной Гатчине. 1 сентября, родители суетятся с утра. Мама за день до этого принесла астры, кто-то из ее коллег привез букет с дачи. Подходим к крыльцу школы, я в бантиках, нарядной юбочке. Что вокруг происходит, не понимаю. Сплошной стресс. Потом, после линейки, мама повела меня есть мороженое, чтобы успокоить.

Илья РОЗАНОВ, программист:

- Только недавно на встрече с одноклассниками вспоминали нашу первую линейку. Меня привела туда бабушка, потому что родители были на работе. Пока бабушка болтала со знакомой, я решил проявить самостоятельность. Смотрю, стоят с букетами ребята. Подумал, что это мои одноклассники. Встал с ними рядом. Оказалось, что это были второклассники. А в это время бабушка и моя первая учительница меня по всему школьному двору искали.