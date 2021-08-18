Новости районов Ленобласти: Сенсация в Копорье и лего в Мичуринском

В крепости нашли ледник - постройку, которая в старину заменяла холодильник. Фото: Музейное агентство Ленинградской области

ЛОМОНОСОВСКИЙ

В Ломоносовском районе сразу две хороших новости. Первая - сенсация из Копорья: археологи узнали назначение таинственной постройки в крепости. Сейчас Копорская твердыня восстает из праха: еще в 2018 году ученые рука об руку со строителями начали восстанавливать сооружения внутри цитадели. Из нее вынесли весь строительный мусор, расчистив кладку крепостной стены. Специалисты обследовали фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. К 2019 году стала понятна планировка строения, но загадкой оставалось маленькое каменное здание за канцелярией.

И вот этим летом специалисты узнали, что постройка не что иное, как ледник - своеобразный холодильник, в котором хранилась провизия. Однако тайн от этого меньше не стало: возле западной стены обнаружено еще одно здание. Назначение его непонятно: ни на одном плане крепости XVIII-XIX веков постройки нет.

Зато понятно, кто будет лакомиться ломоносовкой выпечкой. Район договорился о поставках печенья в Египет. «Десант» предпринимателей из Ленинградской области высадился на дальнем берегу, чтобы заключить бизнес-контракты. Промышленники обсудили с египетскими чиновниками и торговцами варианты сотрудничества. Так, производитель овсяного печенья «Бейкери Продакшн» из Ломоносовского района договорился о пробной отгрузке партии лакомства. Совсем скоро русское печенье появится на африканских прилавках.

На очереди производитель сладких натуральных соков «Глобус» из Всеволожского района, «Завод высотных конструкций» из Гатчинского района и производитель инновационных промышленных смазок «Альянс ПРО» из Кировского района. Бизнес-миссия была организована при содействии Центра поддержки экспорта Ленинградской области. Уже запланирована следующая экспедиция - в Сербию.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

Во Всеволожском районе строят дорогу в будущее. При ремонте трассы Проба - Лепсари - Борисова Грива строители применили технологию ресайклинга, когда старый асфальт становится частью нового. Покрытие снимает и перемалывает специальная машина. Затем крошку смешивают с битумами и добавками, которые помогают дороге пережить капризы климата Ленинградской области.

Старый асфальт становится частью нового дорожного покрытия. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Это хорошая технология, которая зарекомендовала себя у наших соседей финнов, - отметил губернатор региона Александр Дрозденко. - Конкретно здесь мы решаем проблему жителей нескольких крупных массивов, у которых скоро будет хорошая дорога.

ЛУЖСКИЙ

Практически все актеры Луги заняты на съемках детского сериала «Опасный мем». Создателям картины пришлось привлечь артистов сразу четырех театральных студий - ТЮЗа «Кураж», студий «Эксперимент» и «Киноактер», театра-студии «ЛДТ», а также Центра детского и юношеского творчества (студия «Артист»). Всего на съемочной площадке задействовано 25 детей, 15 взрослых и 100 человек массовки. Им помогают профессиональные продюсеры, режиссеры и операторы.

Картина расскажет о четырех школьниках, которые встретили древнее зло в обычной деревне. Чтобы противостоять тьме, ребятам предстоит вернуться в прошлое и возродить старинный русский род знахарей. Дата выхода сериала пока неизвестна, всего планируется выпустить 13 серий. Создатели ставят перед собой амбициозную задачу: не только создать качественный продукт, но и отыскать таланты.

ВОЛОСОВСКИЙ

Воловский район выходит на мировой уровень производства молока. Ленинградские буренки одни из самых продуктивных, в среднем они дают по 9431 килограмму молока в год каждая. Это на 40 процентов больше, чем любая другая корова - «гражданка» России. А хозяйства «Гомонтово» и «Рабитицы» по объемам производства и вовсе выходят на уровень лучших мировых производителей: их коровы дают по 13 713 килограммов молока в год.

Буренки-рекордсменки дают по 13 713 кило молока в год. Фото: Виталий КАРНАУХ

Такие результаты - итог планомерной работы. Заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов поставил областных молочников в пример. Чиновник поручил организовать серию практических семинаров по племенному молочному животноводству для регионов России. В ходе тренингов наши предприниматели поделятся опытом с коллегами.

ПРИОЗЕРСКИЙ

В поселках Мичуринское и Громово под Приозерском появятся инновационные станции очистки сточных вод. Выглядят они незамысловато, как небольшие синие ангары. Зато внутри них - новейшее оборудование. Оно делает нечистоты безопасными для окружающей среды и человека, а водопроводную воду и вовсе превращает в питьевую.

Такие станции можно быстро развернуть, да и в обслуживании они дешевле. Немудрено, что они растут как грибы: по всей области разворачивают 139 объектов для очистки питьевой и сточной воды, причем 26 уже заработали.

Собрать модульную очистную станцию не сложнее, чем конструктор. Фото: Администрация Ленинградской области

- Опыт строительства модульных станций для очистки воды в Ленинградской области оказался успешным. Нужно посмотреть технологии по строительству таких очистных сооружений для более крупных населенных пунктов, - отметил губернатор Ленинградской области. - Практика показывает: мы можем годами строить очистные сооружения в городах-десятитысячниках, а модульные собирают на заводе, как конструктор лего, - и мы намного быстрее получаем хороший результат и чистую воду для жителей.

КИНГИСЕППСКИЙ

Власти региона и операторы проекта по созданию комплекса по переработке этансодержащего газа в Кингисеппском районе (компании «РусХимАльянс» и «Балтийский Химический Комплекс») подписали соглашения на 2 миллиарда рублей о ремонте 67 километров региональных трасс.

Смысл соглашения с инвесторами - привести в порядок дороги на пути туда, где вскоре создадут громадное производство на пять тысяч рабочих мест, а также компенсировать ущерб дорогам, который техника может нанести в будущем.

Ремонт уже задумали на участках Гостилицкого шоссе (15 километров от Пиллово в сторону Рассвета), дорог Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье (43 километра от трассы «Нарва» до Краколья), Лужицы - 1 Мая (4 километра от Лужицы до перекрестка на Краколье) и Копорье - Ручьи (5 километров в районе карьеров Пахомовское и Сойкино).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ленинградцы облюбовали экобоксы

В регионе расширяется проект по утилизации батареек. За последние полгода в 104 миниконтейнера в пяти районах области собрали 232 килограмма батареек. Опасные отходы отправляют на утилизацию в Челябинск.

Сегодня экобоксы работают в административных зданиях, магазинах, диспетчерских и офисах управляющих компаний, отделениях почты, школах, библиотеках, детских садах, домах культуры и офисах Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Кировского и Приозерского районов.

Еще два района области смогут присоединиться к проекту до конца года. Заявки можно направить в региональный Центр по обращению с отходами.