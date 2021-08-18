Тренер Ирина Белоусова прокомментировала олимпийские медали воспитанницы из Гатчины Светланы Колесниченко

Для Светланы Колесниченко это вторая наивысшая олимпийская награда, для Светланы Ромашиной - шестая.

28-летняя Светлана Колесниченко родом из Гатчины завоевала сразу две золотые медали на Олимпиаде в Токио. Первую победу синхронистка одержала в соревновании дуэтов в паре с москвичкой Светланой Ромашиной. Вскоре Колесниченко взяла еще одно олимпийское золото - уже в командных соревнованиях. Итого в копилке ленинградской спортсменки три золотые олимпийские медали (первую она получила в 2016 году в Рио. - Прим. ред.).

Трехкратная олимпийская чемпионка начала заниматься синхронным плаванием с шести лет в Гатчинской спортивно-оздоровительной школе под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой. «Комсомолка» связалась с ней сразу после первой победы Светланы в Токио.

- Ирина Владимировна, поздравляем!

- Спасибо, я счастлива. Сейчас нахожусь в лагере с детьми. Смотрели большой группой, болели, переживали.

- Как, по-вашему, выступили девчонки?

- Это было блестяще, невероятно. Девочки достойно справились. Света столько лет шла к этой победе! Буквально выстрадала эту медаль. Ведь для спортсмена медаль - это венец долгой работы. Конечно, для Светланы любая награда - наивысшее достижение. Она трудилась на пределе. И неважно, хоть это первая медаль, хоть пятая.

- Вы Светлану знаете с детства. Что можете про нее сказать?

- Она работяга, спортивный лидер. Она с самого детства обладала чемпионскими качествами, упорством, например. Света всегда сильно переживает, ведь она всегда хотела быть лучшей во всем, даже в самом простом упражнении. В школе она тоже себя так проявляла. Это стремление быть лучшей и сделало из нее чемпионку.

СПРАВКА «КП»

Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО родилась 20 сентября 1993 года в Гатчине. В синхронное плавание ее отдала мама. Занималась девочка в родном городе, где попала к Ирине Белоусовой. Тренер отметила у начинающей спортсменки прекрасную плавучесть и красивый подъем ноги. В 13 лет синхронистка переехала жить и тренироваться в столицу. Сейчас Светлана заслуженный мастер спорта России, 16-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она выиграла первое золото в групповом выступлении. Синхронистка замужем за пловцом Андреем Арбузовым.

ВАЖНО!

После грандиозных побед в Токио синхронистку из Гатчины Указом президента наградили орденом Почета.

КСТАТИ

Копилка чемпионки:

- 3 олимпийские медали (одна в 2016-м в Рио, две в 2021-м в Токио)

- 16 золотых медалей чемпионатов мира

- 11 золотых медалей чемпионатов Европы

- 2 золота универсиад

- звание заслуженного мастера спорта России.