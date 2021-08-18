Ватерполистка Екатерина Прокофьева: В Токио мечтали о домашнем борще

Капитан сборной мечтает об олимпийском пьедестале и том, чтобы любимому виду спорта уделяли больше внимания.

Ленобласть в Токио представила команда ватерполисток из Киришей. Капитаном сборной России по водному поло стала Екатерина Прокофьева. Команда заняла обидное четвертое место. Екатерина призналась «Комсомолке»: мечтали, конечно, попасть на олимпийский пьедестал.

- Олимпийские игры были конечной целью длительной подготовки. Было очень тяжело - в хорошем смысле: работали много и плодотворно. Причем чем ближе к Олимпиаде, тем интенсивнее трудились, - рассказывает Екатерина. - Олимпийский состав сборной начали формировать на сборах в Новомихайловке, куда съехались 25 лучших ватерполисток страны. Кого-то сразу отсеяли. Кто-то был в составе сборной вплоть до Владивостока, куда нас привезли накануне Игр для подготовки и акклиматизации. Уже оттуда еще две девочки отправились домой. В конечном счете в команде остались 13 человек. К счастью, из-за коронавируса замен не было, все прошло по плану.

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Игры в Токио - 2020 запомнились спортсменкам хорошей организацией. На то, чтобы пройти в японском аэропорту очередной ПЦР-тест и соблюсти все формальности пандемии, потратили около часа.

- Анализы сдавали каждый день: каждому сразу выдали по 21 пробирке для слюны, по одной на сутки, - делится Екатерина. - В Олимпийской деревне больше всего поразил подход японцев к экологии: кровати - из картона, стены и матрасы - тоже из чего-то переработанного. Было круто. Кормили хорошо: в двухэтажной столовой можно было найти еду на любой вкус и цвет. Правда, к концу Игр уже хотелось домашнего борща и котлеток с пюрешкой. Тренировочный процесс тоже был налажен четко - не к чему придраться. Да и зачем? Даже если бы и на полу спали - не ради комфорта мы туда приехали.

Чем ближе к финалу, тем сложнее девушкам было психологически. А Екатерине приходилось контролировать не только свои эмоции, но и общий настрой команды. Помогали опыт и поддержка семьи.

- Спортсмены - люди несуеверные, тьфу-тьфу-тьфу, - улыбается Екатерина. - Конечно, у каждого есть свои ритуалы. Но все должно быть без перегибов: лучший ритуал - хорошенько поработать накануне.

Дома ватерполисток встретили с любовью. Сейчас девушки восстанавливаются. Екатерина, например, после возвращения из Токио проспала двое суток подряд. В бассейн спортсменки вернутся в сентябре: впереди - Кубок России.

- Хотелось бы, чтобы водному поло уделяли больше внимания, - добавляет Екатерина. - Есть болельщики, которые всегда с нами, но в целом интерес к водному поло возрастает раз в четыре года. Нужно больше популяризации, больше детских секций. Без поддержки государства наш прекрасный вид спорта просто погибнет.

СПРАВКА «КП»

Екатерина ПРОКОФЬЕВА - российская ватерполистка, подвижный нападающий киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», капитан сборной России. Двукратная чемпионка Европы (2008, 2010), обладательница трех бронзовых медалей чемпионатов мира (2009, 2011, 2017) и олимпийской бронзы (2016).

ДОСКА ПОЧЕТА

- Александр ВЛАСОВ (Выборг) - шоссейный велогонщик.

- Максим МИХАЙЛОВ (Кузьмоловский) - волейболист, нападающий казанского «Зенита», серебряный призер Олимпиады-2020.

- Мария ПОГРЕБНЯК (Гатчина) - регбистка, нападающая клуба «ВВА-Подмосковье».