Куда сходить в Ленобласти 18-24 августа 2021 года: Классика рока и «Аринино лукоморье»

Рок-исполнители обменяются музыкальными номерами с оперными певцами. Фото: Предоставлено организаторами

ФЕСТИВАЛИ

«ДЫМ НАД ВОДОЙ»

Девяносто академических музыкантов и российские рокеры, поп-звезды и солисты Мариинского театра - все они соберутся на берегу озера в Туутари-парке.

Первый день двухдневного экспериментального фестиваля «Дым над водой» посвятит симфонической музыке. На сцене прозвучит классика рока в необычной аранжировке, а оперные певцы исполнят известные рок-композиции. Среди необычных инструментов - колесная лира. Хедлайнер первого фестивального дня - Вячеслав Бутусов.

Второй день посвятят Ленинградскому рок-клубу, который в этом году отмечает 40-летие. Ведущий шоу - фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, хедлайнеры - Стас Намин и «Цветы», Владимир Шахрин и «АукцЫон».

Когда: 21, 22 августа.

Где: Ломоносовский район, Туутари-парк.

Начало: 17.00, 16.00.

Вход бесплатный.

СОБЫТИЯ

«ТОЧКА ЧТЕНИЯ»

К 150-летию со дня рождения прозаика Леонида Андреева пройдет литературная встреча. Андреева называют родоначальником русского экспрессионизма, тексты которого пробирают до костей еще сильнее, чем произведения короля ужасов Стивена Кинга. На мероприятии познакомят с творчеством и биографией писателя, а затем проведут опрос.

Когда: 19 августа.

Где: Сосновый Бор, «Точка сбора», Ленинградская улица, 62.

Начало: 17.00.

Вход бесплатный.

«СТАРТУЮТ ВСЕ!»

Спортивно-игровая программа «Стартуют все!» пошумит на детской площадке в Тихвине. Участниками праздника приглашают стать ребят и их родителей из соседних жилых домов. В программе - игры и конкурсы. Обещают, что скучно не будет и дошколятам, и подросткам.

Весело будет и дошколятам, и подросткам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Когда: 19 августа.

Где: Тихвин, 1-й микрорайон, 50.

Начало: 12.00.

Вход бесплатный.

ВЫСТАВКИ

ОТ НЕОЛИТА ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Выставка «Археология: от неолита до раннего Средневековья» в Стрелочной башне крепости в Старой Ладоге собрала более 3,5 тысячи экспонатов. На третьем бое (этаже) башни расскажут о неолите Южного Приладожья: в основу экспозиции легла коллекция Александра Иностранцева, собранная при реконструкции ладожских каналов в конце XIX века. Предметы дополнила диорама «Стоянка эпохи неолита».

Продолжается выставка на четвертом бое. Ее посвятили Ладоге в эпоху раннего Средневековья. Большая часть экспонатов - из раскопок Староладожской археологической экспедиции под руководством Анатолия Кирпичникова. Центральную часть зала занимает макет земляного городища.

Когда: до 31 декабря.

Где: Волховский район, Старая Ладога, музей-заповедник «Старая Ладога», Стрелочная башня, Волховский проспект, 36А.

Режим работы: с 09.00 до 17.00.

Цена билетов: от 250 рублей.

«МОНЕТЫ СЛАВЫ»

За стекло поместили планшеты с памятными монетами, посвященными достижениям, победам и рекордам отечественного спорта. Формат выставки в библиотеке позволяет детально рассмотреть экспонаты и вспомнить о выдающихся спортсменах России. В металле монет запечатлены звездные выступления лыжницы Раисы Сметаниной и конькобежки Лидии Скобликовой, хоккеиста и тренера Всеволода Боброва и гроссмейстеров Михаила Чигорина и Михаила Ботвинника.

Когда: 18-21, 24 августа.

Где: Выборг, межпоселенческая библиотека, Рубежная улица, 18.

Режим работы: с 11.00 до 19.00.

Вход бесплатный.

НА РОДИНЕ НЯНИ ПУШКИНА

Суйдинская земля - родина няни Александра Пушкина Арины Родионовны. Легенды, которые Арина Родионовна слышала в детстве, она позднее рассказывала и будущему поэту. Именно в Суйде сложился образ сказочного лукоморья: пруд в форме лука, старые дубы… «Арининому лукоморью» и посвятили выставку. В экспозицию собрали художественные работы и фотографии, которые запечатлели старый пруд, последний многовековой дуб на его излучине и виды усадебного парка в 80-х годах прошлого века.

Суйдинская земля - родина няни Александра Пушкина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Когда: до 30 сентября.

Где: Гатчинский район, Суйда, музей-усадьба «Суйда», Центральная улица, 4.

Режим работы: с 10.00 до 17.00, кроме понедельника.

Цена билетов: вход свободный.

Легенды, услышанные Ариной Родионовной в детстве, стали сказками для будущего писателя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А ЧТО ЕЩЕ?

- Выставка «Путь на восток» посвящена 115-летию начала движения пассажирских поездов на всем протяжении железнодорожного пути Санкт-Петербург - Вологда - Вятка. На выставке представлены тематические книги и редкие архивные материалы.

Когда: 18-20 августа.

Где: Тихвин, библиотека имени Бердникова, 5-й микрорайон, 50.

Режим работы: с 12.00 до 19.00.

Вход бесплатный.

- Открылась персональная выставка художника Владислава Мартынова. Живописец знаменит тем, что разрабатывает авторскую технику линейного дивизионизма (она подразумевает отказ от смешивания красок). В экспозиции - работы за последние пять лет, в основном пейзажи: завораживающие марины Сахалина и виды святынь Тихвина.

Владислав Мартынов пишет пейзажи в духе линейного дивизионизма. Фото: Предоставлено организаторами

Когда: до 1 сентября.

Где: Пикалево, Пикалевский краеведческий музей, Советская улица, 14.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника и воскресенья.

Вход бесплатный.

- Экспозиция «Детство по-советски» отправит посетителей в мир ностальгических переживаний, на витринах - деревянные игрушки лужских производителей 1970-1990-х. Яркое дополнение выставки - подборка редких фотографий с моментами из советского детства лужан.

Когда: до 31 августа.

Где: Луга, Лужский краеведческий музей, улица Красной Артиллерии, 11А.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.

Цена билетов: от 30 рублей.