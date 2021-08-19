Максим Шугалей: «Талибан»* уже не тот, что прежде

Максим Шугалей планирует сам отправиться в Афганистан. Фото: Артем КИЛЬКИН

Афганистан вновь, как и сорок лет назад, ворвался в новостную повестку и не покидает ее вот уже несколько суток. В стране произошел захват власти - вместо старого правительства ей теперь управляет исламистское движение «Талибан». Почему масштаб трагедии Афганистана может быть преувеличен, чем отличается «старый «Талибан» от «нового» и почему этому правительству стоит дать шанс и попытаться выстроить с ним диалог, в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал известный социолог и политолог Максим Шугалей.

«АМЕРИКАНЦЫ НАСАЖДАЛИ ЧУЖИЕ ЦЕННОСТИ»

Прежде всего Максим Шугалей предложил взглянуть на ситуацию в Афганистане с новой стороны: случившееся он сравнил с эффектом сжатой пружины.

- Дело в том, что американское правительство на протяжении многих лет навязывало народу Афганистана, по сути, совершенно чуждые ему западные ценности, - констатировал ученый. - Понятно, что вечно это продолжаться не могло, рано или поздно должна была возникнуть реакция. Поэтому, собственно, «Талибан» в процессе взятия контроля над страной не встретил сколько-нибудь серьезного сопротивления.

Да и сам «Талибан», отмечает Максим Шугалей, уже, очевидно, не тот, что прежде.

- Видно, что никто там никому головы не режет, людей на площадях не расстреливает, - объясняет социолог. - В поведении нынешнего «Талибана» четко прослеживается намерение договариваться. Да, шлейф от названия - страшного и для русского, и для европейского уха - еще тянется. Но желания наладить какие-то контакты, действительно управлять страной, действительно строить там государство во всех смыслах слова у «Талибана» не отнять. Представители движения этого хотят. Насколько они к этому готовы - другой вопрос.

По словам Максима Шугалея, он и сам намерен отправиться в Афганистан, когда представится такая возможность, чтобы детальнее изучить процессы, происходящие сейчас в стране, и понять, как они отразятся на всем современном мироустройстве.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ОТВЕТОВ

Кроме того, отмечает ученый, масштаб трагедии в Афганистане может быть серьезно преувеличен иностранными СМИ.

- Вспомните сюжеты с бегством простых афганцев из Кабула - некоторым пришлось цепляться за шасси американских транспортников, - говорит социолог. - Нам везде показывают одни и те же кадры. Понятно, что раз показывают, то это произошло. Но что именно к этому привело, что это за люди, действительно ли это происходит повсеместно - ответов нет. Зато есть много людей, которые твердо убеждены, что нынешние талибы - дикари, и хотят убедить в этом весь остальной мир.

Тем не менее, продолжает Максим Шугалей, проблемы потока беженцев из Афганистана избежать, вероятнее всего, не получится. Правда, Россию она должна обойти стороной.

- В страны Европы беженцы уезжают, потому что там платят пособие, на которое можно жить и ни о чем больше не думать, - убежден социолог. - В России такого нет, здесь придется работать. Поэтому, на мой взгляд, большинство беженцев в итоге осядет в сопредельных нам странах - Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и прочих. С другой стороны, нам, конечно, стоит подумать о своей безопасности и озаботиться укреплением границ. Но каких-либо далекоидущих последствий для России, я думаю, эти события иметь не будут.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая группировка.