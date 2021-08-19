«Новые люди» выступили против принудительной вакцинации учителей в Ленинградской области

Сторонники «Новых людей» уверены, что решение о прививке каждый человек должен принимать сам. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Правительство Ленинградской области поставило задачу к 1 сентября вакцинировать от коронавируса 80% работников образовательной сферы, что фактически означает введение в регионе принудительной вакцинации педагогов. «Новые люди» выступают против такой системы мер, считая, что решение о прививке каждый человек должен принимать самостоятельно.

Напомним, что в июле региональные власти внесли новые изменение в «антикоронавирусное» постановление губернатора Ленинградской области. В частности, в него был добавлен пункт, согласно которому с 1 сентября 2021 года к работе в образовательных учреждениях области не будут допускаться те, кто либо не сделал прививку от ковида, либо не имеет отрицательного ПЦР-теста по коронавирусу. При этом срок действия последнего – всего 72 часа. Другими словами, невакцинированный педагог будет обязан проходить ПЦР-тест каждые трое суток, в противном случае его не допустят к работе. Средняя зарплата в региональной сфере образования составляет от 30 до 45 тысяч рублей. Стоимость ПЦР-теста около 3 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, что отказавшиеся от вакцинации педагоги будут ежемесячно тратить на тесты практически всю свою зарплату. Причем это касается не только тех работников образовательной сферы, которые не хотят прививаться по собственным соображениям, но и тех, у кого есть отвод от прививки по медицинским показаниям. Другими словами, люди поставлены перед выбором – или привиться, или работать бесплатно.

- Мы не можем позволить себе терять учителей из-за отсутствия прививки! Требование сдавать ПЦР-тест каждые три дня за свои деньги вынуждает многих увольняться, включая тех, кто не прививается по медицинским показаниям. Эта ситуация противоречит российскому законодательству, ведь прививка может быть исключительно на добровольной основе. Считаю, что необходимо отменить принятое в регионе решение. Другой вариант – предусмотреть возможность бесплатного прохождения ПЦР-тестов для сотрудников сферы образования. Региональный бюджет обязан взять на себя эти расходы, - уверена сторонник партии «Новые люди» в Ленинградской области Лариса Лукина.

Лариса Лукина призывает отменить решение об обязательной вакцинации педагогов Ленобласти. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Ранее партия «Новые люди» неоднократно высказывалась против принудительной вакцинации в какой бы то ни было форме. В том числе и потому, что подобные меры снижают доверие к отечественным препаратам, и в конечном итоге ведут к массовому отказу от прививок.

- Людям должны донести максимальное количество честной информации об эффективности той или иной вакцины и об ее возможных побочных действиях. Опыт зарубежных государств показывает, что высокий процент привитых людей не всегда гарантирует низкий уровень заболеваемости в этих странах. Кроме того, вакцина была разработана еще до появления новых мутаций и штаммов коронавируса, - считает лидер партии Алексей Нечаев.

Кроме того, «Новые люди» выступают за допуск в Россию всех зарегистрированных в мире вакцин от коронавируса.

Как известно, 19 сентября 2021 года состоятся выборы в Госдуму РФ и Законодательное собрание Ленинградской области. В них будут участвовать «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За Правду», «Новые люди» и ряд других политических объединений.