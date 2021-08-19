Школы Петербурга готовы начать год в смешанном формате обучения

К 1 сентября все петербургские школы будут готовы к смешанному формату. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Близится новый учебный год. Уже 1 сентября школы вновь примут учеников. Благо эпидемиологическая обстановка позволяет проводить занятия в привычном очном режиме. Однако тем, кто боится заболеть коронавирусом, будет доступен смешанный формат обучения - с использованием онлайн-уроков и специальных пособий.

- Для этого родителям потребуется написать заявление на имя директора школы. В бумаге надо указать, что ребенок не будет посещать уроки по семейным обстоятельствам, а также что семья берет на себя всю ответственность за жизнь и здоровье ребенка и его освоение программы, - уточнили Комитете по образованию.

В Смольном подчеркнули, что ребята, которые перешили на смешанный формат, будут осваивать предмет либо с помощью ранее записанных уроков, либо через портал дистанционного обучения. При этом вести предметы удаленно будут специально подготовленные преподаватели из других школ, ведь педагоги, которые обучали ребенка очно, будут заняты в это время в классе.

- Несмотря на это, ученик формально останется в своей школе. Выставлением оценок также займутся его учителя. Родители в индивидуальном порядке должны договориться с классным руководителем о том, как часто у школьника будут проверять домашнее задание и с какой периодичностью ребенок будет писать контрольные работы. После согласования этих вопросов ученик получит доступ к «виртуальному классу», - добавили в Смольном.

В Комитете по образованию отметили, что к 1 сентября все петербургские школы будут готовы к смешанному формату.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Константин ТХОСТОВ, председатель Ассоциации молодых педагогов России в Санкт-Петербурге: В этом есть свои плюсы

- Мы приступили к разработке смешанного формата обучения еще три года назад, до пандемии. Тогда мы в первую очередь ориентировались на детей, которые не всегда могут посещать занятия из-за проблем со здоровьем, спортивных соревнований или региональных олимпиад. Основной плюс такого подхода заключается в том, что ребенок всегда может быть на уроке, а главное, что у него остается запись, к которой он может вернуться, если не усвоил часть материала.