Писатель Андрей Константинов: Афганистан - это уже не одно поколение смертельно уставших от войны

«Токсичная среда» с Андреем Константиновым.

В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге на волне 92.0 FM побывал писатель и журналист Андрей Константинов. Темой номер один 18 августа 2021 года в программе «Токсичная среда» стала ситуация в Афганистане. В жаркой дискуссии ведущие обсуждали запрещенную в России организацию «Талибан»* и рассуждали, как изменится мир после случившегося.

Радиоведущая: Андрей, на ваш взгляд, прямо сейчас, «Талибан» – запрещенная в России организация или уже нет?

Константинов: Прикол в том, что это просто не организация. Проще было бы всем, если бы это была организация. Замечательно, если бы это была бы группировочка. К сожалению огромному, это национально-религиозное движение. Это движение, объединяющее в себя пуштунские племена Пакистана и юга Афганистана.

Радиоведущая: А таджики и узбеки не имеют к этому отношения?

Константинов: Таджики и узбеки имеют к этому очень плохое отношение, так как пуштуны их немножко не считают за людей. Поэтому таджики и узбеки в Панджшерской долине немножко точат кинжалы - им с пуштунами всегда было тяжело, а сейчас будет еще тяжелее. Но пуштунов больше, а меньшинства афганские – хазарейцы, киргизы, узбеки, таджики. Вы знаете, что таджиков в Афганистане живет больше, чем в Таджикистане? Ситуация там, в этом смысле, ужасная. И надо понимать, что племена пуштунские, а там идет очень серьезное племенное деление, у них отношения между собой очень сложные, очень непростые. И когда вы говорите, что запрещенная террористическая организация, которая вбирает в себя, фактически, народ, вы идете по сомнительному пути: назвать террористами народ?!

Радиоведущая: Мы помним, что месяц назад, если я не ошибаюсь, все-таки делегация «Талибана» приезжала в Москву, когда еще ничего не было понятно.

Константинов: Не делегация. Это были некие представители. Одна из основных проблем видения «Талибан» заключается в их крайне сложной структурированности, а точнее – отсутствии таковой зачастую. По большому счету, кто это приезжал, что это за замечательные совершенно люди, какой конкретно клан они представляли и так далее – конечно, известно, но крайне узкому круг лиц. Вот вы все время – «Талибан», «Талибан», музыка, танцы и песни». А кто руководитель «Талибана»? Мы не знаем. И вопрос в том, что они сами для себя до конца не решили, кто будет эмиром Афганистана. Вот, что им не нужно? Им не нужна гражданская война, к сожалению, без которой не обойдется. Там уже люди, более-менее взрослые, им уже не до войны, конечно. Второй момент – сложная страна, со сложным рельефом, с целыми районами, которые никто не может никогда контролировать, особенно если мы горные берем какие-то моменты и так далее. Вот второй раз сваливается власть на талибов, первый раз они облажались по-страшному. Почему? Они были молодые, радикальные, туповатые.

Радиоведущая: Подождите, но мир-то там тоже изменился. В Афганистане.

Константинов: Мир изменился везде, стал более прозрачным и даже вот эти простые бабаи могут смотреть через айфон: «а что происходит в Лас-Вегасе в казино», да? И подсматривают, да и смотрят всякие разные непристойности еще и так далее. Раньше это просто было невозможно. Раньше дрались за изображение индийской красавицы на тюке с тканями, понимаете. А сейчас, это же меняет в том числе людей… Раздвигает какие-то такие рамки. Но. Самое главное, я говорю про другое. Про то, что эксцессы исполнителей. Они возможны. Потому что одно дело, люди всё равно деревенские пришли в города.

Радиоведущая: Ну мы видели все эти видео прекрасные. С каруселями, в качалке где они, да.

Константинов: А многие даже мороженого не ели никогда, понимаете. Не ели и всё. Для них это всё настолько снос башки. Люди, которые ведут переговоры с разными интересантами разными. С нами, с китайцами, с американцами, с турками – это другие люди совершенно. Это уже люди, владеющие языками, повидавшие мир. Посидевшие в американских тюрьмах много лет. Это знаете такое тоже… Серьезные «пряники» такие, да.

Радиоведущая: Андрей, слушайте, ну хорошо, «Талибан» изменился и мир изменился, окей. Но куда они денут вот тех самых своих смертников? Их в пекари и пахари переучат? Они заживут мирной жизнью?

Константинов: Дело в том, что вы меня то ли не слышите, то ли забываете, что я говорю. Пуштуны – они никогда не были мирным народом. Пуштун вырастал с оружием в руках, и жизнь у него была такая всегда интересная: с разбоями, с набегами. И вообще Афганистан, последние пятьдесят лет, как-то так получилось, воюет-воюет. Это уже не одно поколение, это уже несколько поколений, смертельно уставших от войны.

Радиоведущая: Так как они будут в мирную жизнь жить?

Константинов: Так вот это одна из проблем…

Радиоведущая: То есть поступятся отношением к женщине, каким-то возможностями образования, медицины?

Константинов: Дело-то не в этом, это всегда одна из самых больших проблем – поставить автомат в угол. Его взять легко, поставить – тяжело. И всегда для политических руководителей возникает вопрос, что делать с этой биомассой, которая заражена вирусом войны.

Радиоведущая: Да! А еще я боюсь, что они к нам попрутся.

Константинов: Нет, в ближайшее время – это крайне маловероятно. Оставим один процент всегда, потому что на Востоке всё всегда не то, чем кажется, и за одну ночь нормально, когда всё по три раза перевернется, потому что нормально, когда предадут друзья, нормально когда помирятся враги. И потом еще по одной каденции этого всего и всё за одну ночь. Но объективно глядя, у них сейчас очень много внутренних проблем. То, что они вышли на границы Таджикистана, гордо и угрюмо встали с оружием, разрешая себя снимать. Это демонстрация того, что вот мы вышли, встали и стоим. Оцените наше спокойствие. Не забегаем, курей не утаскиваем, девок не воруем, ведем себя прилично.

Радиоведущая: Ну, а какая наша позиция по отношению признания или непризнания их власти?

Константинов: Нет, о признании сейчас речи не идет. Позиция в какой-то мере грамотная, поменьше бы губами шлепали в эфире разные лица официальные. Быть в процессе. Мы давно в процессе, ничего такого унизительного и ужасного здесь нет. Помпео с их бабаем в двадцатом году подписывал, понимаете, разные…

Радиоведущая: Имеете ввиду, с представителем их группировки «Талибан»?

Константинов: Конечно. И под камерами, и не стыдясь и только что взасос не целовались, при этом и никто почему-то не кричал: «Как это так? Такой толстый Помпео с таким террористическим «Талибан», что же происходит?». А нам сейчас это ставят в упрек – «вы с террористами, вы это-самое». Знаете, это всё мерзкая спекуляция. Англичане всегда говорили: «Мы с ирландской республиканской армией никогда, ни за что. Если увидите – гоните шайками». И потом им говорят: «так вы же сели!», говорят: «так это ж не ирландская республиканская армия, это же их политическое крыло, это совершенно другое дело, да вы что». Поэтому давайте не будем.

Радиоведущая: Вы говорите о том, что они не хотят революции, но, тем не менее, революция скорее всего будет.

Константинов: Вы о чем? Какая революция?

Радиоведущая: Волнения, которых они хотят избежать. Но они все равно будут.

Константинов: Они боятся голодных бунтов, понимаете?! А кто кормил голодный Афганистан? Афганистан кормили соседние страны. Или страны, которые давали транзит. В Афганистане все засеяно маком. Ни риса, ни шафрана. С этим тяжело. То есть сады какие-то еще найдете и опять-таки в таджикских анклавах. С персиками. На этом всё. Что называется, «с приветом, Шишкин».

* Движение «Талибан» признано в РФ террористическим и запрещено.