Школьные линейки на 1 сентября в Петербурге пройдут на улице, но учебный год начнется очно

Учебный год в Петербурге начнется очно. И линейки на 1 сентября тоже будут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До начала учебного года в Петербурге осталось меньше двух недель, но уже сейчас понятно, что дети пойдут в школу как обычно, а процесс обучения будет организован в очном режиме. И даже линейки на 1 сентября отменять не стали, но все мероприятия пройдут исключительно на свежем воздухе - подальше от вирусов.

- При подготовке к новому учебному году выполнены все требования Роспотребнадзора. Линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе для отдельных параллелей классов. Созданы все условия для безопасного пребывания детей, - заявил на совещании с вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сколько родителей сможет посетить торжественные линейки, не уточняется. В прошлом году на праздник к первоклашкам просили делегировать кого-то одного: маму или папу. Но в любом случае, все взрослые должны быть в масках.

Что касается прочих антикоронавирусных мер, то на входе в школы будут бесконтактно измерять температуру, посещение столовой организуют по графику и в целом сохранится порядок с разобщением классов и групп детей, дабы избежать передачи инфекции в школьном коллективе.

- Здания школ и детских садов приняты всеми контролирующими организациями. Получены 100% паспортов готовности. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами, - отметил на совещании губернатор.

Всего в Петербурге - 1977 образовательных учреждений. 1 сентября в школы пойдет 551 тысяча учеников - на 16,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них – 64 тысячи первоклассники

В детские сады, их, в городе 1049 (не считая частных) придут 293 тысячи ребятишек, что на 3600 больше, чем в годом ранее.

Отметим, что при желании родители могут оставить школьника на домашнее, то есть смешанное обучение.