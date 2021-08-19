«Золотых деток много, а Собчак одна»: Алиса Вокс заступилась за телеведущую, которую обвинили в успехе из-за фамилии

Собчак считает, что добилась успеха благодаря труду, а не отцовской фамилии. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя неделю после интервью Ксении Собчак и психолога Вероники Степановой не утихают споры. Гостья программы указала журналистке, что та добилась успеха благодаря фамилии своего отца, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ксения настаивала, что все-таки ей удалось достичь уважения и славы своими силами. Мнение людей разделилось на два полярных мнения, знаменитости тоже высказались. Вот, например, бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс встала на сторону телеведущей.

- Лично я не на 100% уверена, что фамилия вот всегда-всегда ей помогала и открывала все двери. Сколько раз лично я слышала о ней про «позорит фамилию отца» или наоборот - «что отец, что дочь», а дальше - ничего приятного, - написала певица на своей странице в Instagram. - Наверное, правильнее было бы признать, мол - «да, мои стартовые условия отличались от условий простого обычного человека, но это никак не обесценивает и мой собственный труд». В нас генетически заложена какая-то жуткая ненависть к успешным людям, и мы всегда ищем причины их успеха где угодно, только не в ежедневном труде.

Вокс отметила, что также как и Собчак добивалась успеха большим трудом. Чтобы певицу заметили, ей пришлось работать не покладая рук. Сама же солистка не видит ничего плохого в том, чтобы финансово помогать своим детям.

- Никому не нужны бездарности. Бездарность пихай, не пихай - не взлетит. Золотых деток много, а Собчак одна, - считает Вокс.

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