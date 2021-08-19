Инициатива УСП по паспортизации пищеблоков позволит модернизировать сферу соцпита в Петербурге. Фото:freepik. com.

С начала учебного года в петербургских школах внедрят новое меню, в котором будет больше разнообразных блюд, содержащих меньше сахара и соли. Глава Управления социального питания (УСП) города Алексей Барабанщиков рассказал не только о нововведениях в школьном питании, но и о запуске инновационного проекта – паспортизации пищеблоков.

- Мы хотим знать и хотим описать каждый пищеблок каждой школы, в каком состоянии он находится сейчас. Что требуется для его переоснащения, для его модернизации. Это комплексный подход. Недостаточно поставить современный пароконвектомат, нужно еще сделать так, чтобы все коммуникации соответствовали тому современному оборудованию, которое ставится на пищеблоке, - сообщил Барабанщиков.

Отметим, что обеспечение пищеблоков современным оборудованием – одна из задач в рамках улучшения инфраструктуры школьных столовых до 2023 согласно указу президента РФ. Петербург одним из первых приступает к переоснащению столовых школ для обеспечения детей здоровым и разнообразным питанием. Система паспортизации пищеблоков ускорит процесс модернизации.

УСП Петербурга во главе с Барабанщиком будут контролировать решение данного вопроса. В некоторых районах уже разрабатывают варианты дополнительного оснащению школьных пищеблоков. Например, в Красногвардейском районе эту задачу поручили «КСП «Охта».