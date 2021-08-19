Записки жителя Кабула: «Дети перестали ходить в школы. А талибы* заявили, что умрут все, кто воевал на стороне США»

Жители Кабула рассказали, как живут при Талибане* Фото: REUTERS

Захват власти Талибаном* (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане и падение Кабула за день стало темой номер один в мировых СМИ. Спустя 20 лет талибы* вернули себе власть в стране, а пытавшиеся построить светское государство американцы спешно покинули регион. Обычные же жители Кабула замерли в предвкушении, какая жизнь их ждет. Люди гадают – изменились ли устои талибов* и действительно ли они изменились. О том, что сейчас происходит на улицах Кабула, и как местные провели эти дни под новым правлением, «КП» рассказали несколько жителей города с разным видением Талибана*.

«УХОД АМЕРИКАНЦЕВ РАЗОЧАРОВАЛ НАС»

Насер – молодой человек из Кабула. До последнего времени он увлекался фотографий и пытался учиться. Но теперь - в ожидании того, сможет ли жить дальше в своем городе.

- Когда люди в Кабуле услышали, что талибы* вошли в город Мьянма, все люди уже тогда перепугались. Многие хотели бежать из страны, мы были напуганы до смерти. Но возможности бежать у нас не было – просто некуда, - рассказал «КП» Насер. – Американцы не сообщали нам, что покидают Афганистан. Они просто начали выводить свои войска и личный состав из Афганистана. У них выполняется более 50 рейсов в день. Непонятно, что отсюда вывозят. Люди сразу поняли, что с выводом американских войск талибы* начнут свои атаки. Это решение нас всех разочаровало.

Несколько дней жители боялись выходить из домов Фото: REUTERS

Насер вспоминает, что люди заранее узнали о том, что талибы* подходя к Кабулу. В этот же день все улицы опустели.

- Люди в ужасе укрылись в своих домах. Никто не осмеливался поговорить с ними или даже подойти к ним, - делится Насер. - Дети и молодежь перестали выходить на площадь из страха перед талибами*. Все хотели бежать вместе с американцами. В первую ночь 640 мужчин и женщин бежали вместе с ними. Когда город узнал, что Соединенные Штаты взяли с собой самолет полный афганцев, на следующее утро все устремились в аэропорт Кабула, и многие там получили травмы. Более 20 мужчин и женщин были убиты, когда американские войска открыли огонь по афганцам, не позволяя им войти в аэропорт (такое мнение распространено среди местных жителей).

«ЖЕНЩИНЫ БОЯТСЯ БЫТЬ ИЗНАСИЛОВАННЫМИ»

На второй день город, по словам Насера, совсем опустел. Толпы можно было увидеть только в аэропорту.

- Талибы* подходили к домам военнослужащих, обыскивали их, чтобы забрать у них все оружие, - продолжает Насер. – Женщины были в страхе. Больше всего они боятся жестокого обращения со стороны талибов* и быть изнасилованными. Поэтому в последние несколько дней присутствие женщин на базарах и в городе Кабул уменьшилось. И не стоит их винить. Когда я впервые увидел талибов* на улице, я думал, что моя игра окончена. Но меня не тронули.

Горожане не верят заявлениям Талибана* Фото: REUTERS

В первый и второй день прихода талибов* жители Кабула из своих окон слышали стрельбу. Люди заперлись по домам.

- Талибан* установил свои правила, велась стрельба, - подробно делится своими эмоциями Насер. - Все улицы были пустынны. Никто не решался открывать магазины и выходить на работу. Талибы* казнили высокопоставленных правительственных солдат в одной из провинций Афганистана, но они все отрицают в СМИ. Тем не менее, тут они говорят, что тех, кто убивал их людей во время афганской войны, нужно убить.

«ТАЛИБАН* ХОЧЕТ БЫТЬ БЛАГОРОДНЫМ»

Сейчас, по словам Насера, люди с опаской, но стали выходить на улицу. Начались первые контакты с талибами*.

- Талибы* сказали, что всех помиловали, - тяжело вздыхает Насер. - На третий день люди пошли на улицу за покупками. Взгляды людей на Талибан* уже немного другие. Большинство людей разговаривают с талибами*, и они ведут себя иначе, чем раньше. Но мы считаем, что это лишь маска. Представитель Талибана* прибыл в Кабул и заявил репортерам, что права женщин на работу будут соблюдаться. Но не исключено, что они притворяются благородными людьми только для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Большинство женщин считают, что с приходом талибов* у них больше нет свободы и прошлой обычной жизни. Они боятся, что все их права будут потеряны.

«ТАЛИБЫ* НЕ ХОТЯТ ХАОСА»

Сейчас в городе немного нормализовалась обстановка.

- Никто пока от талибов* не пострадал. Люди ходят на работу, да. Но ходят туда, потому что боятся, что талибы* могут применить к ним насилие. Университеты, школы, учебные центры – это все, можно сказать, закрыто. Люди не решаются ходить в школу, особенно женщины. Женщины боятся, что они столкнутся с серьезной опасностью. Талибы* до сих пор не разрешают им учиться в университетах, - подчеркивает Насер.

Со временем многие смирились с талибами* Фото: REUTERS

Некоторые жители Кабула уже начали сотрудничать с талибами*.

- Я мало об этом знаю, но вижу, что некоторые местные жители им помогают шпионить, - поясняет Насер. – Дело в том, что люди боятся, что то, что произошло 20 лет назад (свержение талибов*), больше не повторится. Я же четко могу вам сказать, что эти талибы* такие же, какими были 20 лет назад. Они не изменились, но они не будут продолжать войну внутри города, потому что они не хотят вызывать хаос и народное восстание. Тем не менее, я думаю, что не смогу здесь уже хорошо учиться, и я решил эмигрировать, чтобы жить в мире и спокойствии.

«ТАЛИБЫ* НАВЕЛИ ПОРЯДОК»

Еще один житель Кабула, попросивший не называть его имя, поначалу писал «КП», что в страхе от талибов*. Но теперь встал на их сторону.

- Президент сбежал. Все люди первое время сидели дома, потому что боялись вооруженных талибов*, начались налеты на дома, кражи, ограбления, - делится молодой человек, работающий логистом. – Но потом я вышел на прогулку и понял, что могу спокойно ходить и ездить, где захочу. Люди пытались бежать с американцами – смешно! Мы не можем, у нас нет ни визы, ни документов. А американцы летают только за своими военными. Скоро у нас не будет ни одного американца. Но сейчас в Кабуле все в порядке. У нас все хорошо. Талибан* находится в городе и во дворце, безопасность Кабула теперь в их руках. Оказалось, что в первый день, когда все произошло, воры воспользовались ситуацией и, заявляя, что они талибы* грабили людей. На второй день Талибан* объявил, что город в безопасности, воров задержали. Сейчас люди их опасаются. Но жизнь нормализуется. Все ходят в офис и работают, горожане начинают меньше бояться талибов*.

«КП» продолжить следить за развитием событий в Кабуле.

* Запрещенная в РФ террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие порядки устанавливает «Талибан»* в Афганистане: Любая незамужняя женщина — добыча, а кредиты вне закона

Группировка пытается создать себе новый имидж (подробности)