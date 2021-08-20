Белые и красные выносят из леса сотнями: петербуржцы делятся фотографиями полных корзин и заваленных грибами столов

Грибы пошли! Фото: vk.com/grib_spb / Ольга Иванова

Жара и засуха, стоявшая первые два месяца лета, с приходом августа сменилась дождями. Это привело к грибному буму. Белые, красные, подберезовики, лисички и прочие опята что называется пошли. Ждавшие своего часа грибники рванули на промысел и выносят из леса по несколько сотен грибов за раз. Соцсети под завязку забиты фотографиями удачных походов. «На «тихую охоту» отправляется и стар и млад.

- 14 августа. Ломоносовский район. Улов - 400 штук, - пишут петербуржцы в паблике «Грибы и грибники СПб» Вконтакте.

За раз из леса выносят по 400 штук. Фото: vk.com/grib_spb / Ольга Казаченко

- Три дня на даче, три дня в лесу. Деньки выдались чумачеччими. Лес радует своими дарами. Второй день был волшебным - 300 штук. Белые растут по 20 штук на одном месте, - добавляют дачники из Тосненского района Ленобласти.

При этом грибники отмечают, что не только они охотятся за дарами леса - очень много грибов уже поели черви: «Дружный хор червей заглушал сильный ветер в кронах. С красными совсем жестко. Ножки, чистейшие снизу, сразу и уже не глядя, отправлялись в мусор. Шла борьба за шляпки. Ситуация крайне печальная».

Грибы собирают ведрами... Фото: vk.com/grib_spb / Ольга Иванова

И тем не менее, многим грибникам удается собрать богатый урожай. Причем не только белых или красных, но на деревьях «повылуплялись» опята. А кому-то повезло найти огромный головач. Этот гриб семейства шампиньонов вырастает до веса в четыре килограмма и даже съедобен, когда молодой.

...и даже коробками. Фото: vk.com/grib_spb / Александр Жернаков

При этом не обязательно ехать далеко от города, насобирать на сковородку модно и в Курортном районе. Главное - одеться правильно, взять с собой заряженный телефон, фонарик, запас еды и воды, а также предупредить родных, куда именно вы идете. Увы, случаев поиска потерявшихся грибников за последние дни стало много.

Ну а кому-то удалось найти огромного сородича шампиньонов - гриб головач вырастает до 4 кг весом. Фото: vk.com/grib_spb / Дмитрий Ядловский

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