Полную модернизацию поликлиник в Петербурге пообещали завершить к 2025 году

В 2025 году в каждой поликлинике должны появиться флюорографические, рентгеновские и ультразвуковые аппараты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Большинство государственных поликлиник в Петербурге отремонтируют и оснастят современным оборудованием к 2025 году. Сейчас работы уже начались по 70 адресам. К ремонту еще восьми поликлиник обещают приступить до конца 2021 года. Как сообщили в Комитете по здравоохранению, программа позволит в пять раз снизить количество аварийных зданий. Таким образом, число поликлиник, требующих ремонта, уменьшится с 15 до 3 процентов.

- Для реализации национального проекта «Здравоохранение» мы уже три года внедряем технологии, которые позволят избежать очередей и разделить потоки пациентов. Теперь в Санкт-Петербурге началась масштабная модернизации поликлиник. Это уже региональная программа, на которую мы получили 21 миллиард рублей - часть из федерального бюджета. В этом году планируется потратить почти 1 263 миллионов на ремонт и 2 559 на закупку современного оборудования, - рассказала начальник отдела организации амбулаторной и медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Соловьева также подчеркнула, что после того, как поликлиники отремонтируют и установят в них современные оборудование, у всех горожан будут равные условия к получению амбулаторной помощи.

- Такие программы сейчас действуют во всех регионах страны. Конечно, в Санкт-Петербурге и Москве нет проблем с доступностью поликлиник. Однако у нас не все учреждения в пока что в полной мере укомплектованы все медицинским оборудованием. В 2025 году в каждой поликлинике должны появиться флюорографические, рентгеновские и ультразвуковые аппараты. Правда, еще останется найти специалистов, которые будут работать с этой техникой, - отметила Лариса Соловьева.

На масштабную модернизацию поликлиник уйдет 21 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что 48 процентов средств, которые получит Петербург на модернизацию поликлиник, выделят из федерального бюджета, а остальные деньги на эти цели даст город.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Председатель общественной организации «Медицинская палата Санкт-Петербурга» Тамаз Мчедлидзе: «Технологичное оснащение - очень важная задача»

- Осуществить эти планы возможно. В Комитете по здравоохранению сейчас работают толковые специалисты - им это под силу. Конечно, в этих начинаниях большую роль играют такие факторы как целесообразность вложений в тот или иной объект и финансирование. Но в любом случае - технологичное оснащение - очень важная задача. Правда, я бы посоветовал Комздраву уделить внимание проблеме очередей и вопросам управления поликлиник.