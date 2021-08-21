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Происшествия21 августа 2021 18:50

Туриста из Петербурга спасли после падения в глубокую расщелину на Эльбрусе

Мужчину спасло то, что он был в связке с другими членами группы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасатели МЧС вытащили петербургского туриста из глубокой расщелины на Эльбрусе. Фото: instagram.com/mchs.russia

Спасатели МЧС вытащили петербургского туриста из глубокой расщелины на Эльбрусе. Фото: instagram.com/mchs.russia

Петербургского туриста, провалившегося в расщелину, спасли на Эльбрусе. Мужчина шел в связке с другими членами группы на высоте 4,1 километра в районе Джылы-Су, это северный склон легендарной горы. К счастью, покоритель стратовулкана не упал в самую снежную бездну – его держали с помощью страховочной веревки остальные туристы. Группа тут же сообщила о происшествии в МЧС Карачаево-Черкессии. Спасатели оперативно прибыли на выручку.

Чтобы достать крепкого мужчину, понадобились силы нескольких человек. Фото: instagram.com/mchs.russia

Чтобы достать крепкого мужчину, понадобились силы нескольких человек. Фото: instagram.com/mchs.russia

- С помощью альпинистского снаряжения и, приложив огромные физические усилия, сотрудники МЧС подняли мужчину из трещины. Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда в очередной раз проявили высокий уровень мастерства и профессионализма, - хвалят коллег в пресс-службе МЧС России.

Что касается туриста, то его «упаковали» для транспортировки на равнину. О состоянии здоровья мужчины не сообщается, но по видео заметно, что он способен общаться и немного двигаться.

ЧППроисшествия: ЧП