Тушил о ноги сигареты, резал ее ножом, а потом облил бензином и поджег: житель Ленобласти неделю истязал свою возлюбленную

Житель Ленобласти неделю истязал свою подругу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи СК России по Выборгскому района Ленинградской области разбираются в дикой истории взаимоотношений 36-летнего жителя поселка Черкасово и его 35-летней подруги. Мужчина неделю держал женщину в доме и все это время ее истязал. Он резал женщину ножом, жег ее сигаретами, а в конце концов облил горючей жидкостью и чиркнул спичкой. Потерпевшая выжила и добралась домой к матери. Та вызвала полицию.

- По прибытии на место происшествия установлено, что потерпевшая проживала у сожителя в его доме в поселке Черкасово Выборгского района Ленобласти, где они распивали спиртные напитки. В течении недели сожитель делал порезы ножом на частях тела женщины, тушил окурки о ее ноги, а также облил ее розжигом и поджог, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Женщину госпитализировали, а изверга той же ночью у него дома задержала полиция. Пока что мужчину оформили за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за истязание женщины. Все материалы переданы в Следственный комитет.