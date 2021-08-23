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Происшествия23 августа 2021 10:39

Тушил о ноги сигареты, резал ее ножом, а потом облил бензином и поджег: житель Ленобласти неделю истязал свою возлюбленную

Мужчину задержала полиция, его оформили за мелкое хулиганство
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Житель Ленобласти неделю истязал свою подругу.

Житель Ленобласти неделю истязал свою подругу.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи СК России по Выборгскому района Ленинградской области разбираются в дикой истории взаимоотношений 36-летнего жителя поселка Черкасово и его 35-летней подруги. Мужчина неделю держал женщину в доме и все это время ее истязал. Он резал женщину ножом, жег ее сигаретами, а в конце концов облил горючей жидкостью и чиркнул спичкой. Потерпевшая выжила и добралась домой к матери. Та вызвала полицию.

- По прибытии на место происшествия установлено, что потерпевшая проживала у сожителя в его доме в поселке Черкасово Выборгского района Ленобласти, где они распивали спиртные напитки. В течении недели сожитель делал порезы ножом на частях тела женщины, тушил окурки о ее ноги, а также облил ее розжигом и поджог, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Женщину госпитализировали, а изверга той же ночью у него дома задержала полиция. Пока что мужчину оформили за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за истязание женщины. Все материалы переданы в Следственный комитет.

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