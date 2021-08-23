График закрытия роддомов в Санкт-Петербурге до конца 2021 года: Когда и в каких больницах планируется дезинфекция и косметический ремонт

График закрытия роддомов в Санкт-Петербурге в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Каждый год в Северной столице на время закрывают родильные дома, чтобы провести в них косметический ремонт, либо сделать полную дезинфекцию. Это необходимо, чтобы будущим мамам и новорожденным малышам было не только комфортно в палатах, но и безопасно. Уже известно, когда и в каких больницах в этом году планируются временные работы. Публикуем график закрытия роддомов в Санкт-Петербурге до конца 2021 года.

С понедельника, 2 августа почти до конца месяца временно приостановил работу родильный дом №17. Работу он возобновит уже 29 августа.

Следом, с 6 по 19 сентября, на время закроется роддом №16. После этого по графику работы будут проводиться в роддоме №10 (с 23 сентября по 20 октября). Далее в течение двух недель рожениц не будут принимать в роддоме №13. Он закроется 25 октября до 7 ноября 2021 года. Последним осенью с 15 по 28 ноября закроется родильный дом №9.

Также под самый конец года временно работу приостановит роддом №6 имени профессора Снегирева. Больница будет закрыта с 25 декабря 2021 года до 10 января 2022 года.

Петербурженкам, которые собираются рожать малышей до конца года, следует свериться с графиком и, при необходимости, знать, в какой роддом им надо будет ехать.