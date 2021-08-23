Первые итоги приемной кампании 2021 в вузы Санкт-Петербурге: Названы самые популярные профессии

За одно бюджетное место в этом году боролись 17 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге начали подводить первые итоги приемной кампании. Пока рассказали только о ситуации с бюджетными местами, но именно здесь и разворачивается настоящая драма – желающих поступить очень много. Так, в этом году на одно место претендовали 17 человек! Еще в прошлом году было только 14,5. Всего же на «очную» форму обучения подали 709 тысяч заявлений – на 300 тысяч больше, чем годом ранее.

- Петербург подтвердил, что он образовательная столица, - отметила заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Петербурга Анна Степанова. - Конкурс ежегодно растет. В этом году он вырос не только на программы высшего, но и на программы среднего специального образования.

Такие масштабные цифры появились из-за возможности подавать заявление сразу в пять вузов на десять специальностей в каждом. Про запас, так сказать. Нововведение, впрочем, нравится далеко не всем специалистам.

- Это не говорит о доступности образования. Это говорит о неспособности школьников выбрать профессию, - отметил председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко. - Человек должен заранее понимать, куда он хочет двигаться, а не раскидывать пятьдесят возможных заявлений.

Прием документов на заочную форму обучения, в магистратуру и на коммерческие места еще продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Самые популярные направления в этом году – медицинские, а также государственное и муниципальное управление, экономические специальности и дизайн. А вот желающих освоить техническую профессию не так много, как хотелось бы.

- В Петербурге уменьшается число ребят, которые пишут ЕГЭ по физике и хотят поступить на техническую специальность. В этом году их меньше 6 тысяч, а мест для них около 18 тысяч, - отметил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов. – Видна недоработка системы образования.

Впрочем, прием документов на заочную форму обучения, в магистратуру и на коммерческие места еще продолжается, поэтому радоваться или плакать рано. Есть время на рокировку, пока последние места не заняли.

ЦИФРА

83,56 – средний общий балл ЕГЭ среди поступивших на бюджет.

В некоторых вузах он достиг 90.