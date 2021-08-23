Будущие реставраторы прошли по цифровому маршруту Русского музея

Мастер-класс организовали в рамках проекта «Друзья Петербурга». Источник: Проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

Будущие реставраторы, журналисты и специалисты сферы IT прошли по цифровому маршруту в центре мультимедийных технологий Русского музея. Уникальную возможность попасть в Западный павильон Михайловского замка, где экспонаты трогать можно и нужно, ребятам предоставил социальный проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», пригласив на мастер-класс «Цифровые технологии в музейном пространстве»

ВЕРХУШКА МУЗЕЙНОГО АЙСБЕРГА

Сейчас центр временно закрыт, но для участников мастер-класса сделали исключение. На старте интерактивного маршрута собрались несколько десятков студентов и выпускников вузов Петербурга. За почти 10 лет работы в центре накопилась масса интересного. В роли сталкера выступила заведующая сектором проектов и программ центра мультимедиа, культуролог, искусствовед Анастасия Гордеева.

– Наш центр только верхушка музейного айсберга, – улыбнулась Анастасия. – Музеи накапливают огромные объемы знаний, которыми готовы делиться с широкой публикой и будущими специалистами. Нам важно, чтобы коллекция Русского музея продолжала жить в современном мире, а не пылилась без внимания в залах или запасниках. Это наша история, наша культура. Ведь для чего нужны музеи? Они помогают человеку, изучив прошлое, понять, кто он и где он сейчас.

Первая точка маршрута – онлайн-кинотеатр. Участникам мастер-класса показали все разнообразие контента, который создает музей: это и научно-популярные фильмы, и онлайн-лекции, и виртуальные выставки, и даже визуальное сопровождение театральных постановок. С помощью «цифры» ребята своими глазами увидели, как реставратор в мастерской укладывает кракелюр и как вращаются архитектоны Малевича. Такое точно не расскажут на экскурсии! Да и погрузить человека в суть произведения искусства с помощью мультимедиа порой гораздо проще.

В центре зала – тач-стол, на стенах – шесть экранов. Источник: Проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

ВНУТРИ КАРТИНЫ ШИШКИНА

Следующая остановка – зал истории Петербурга. Сюда переезжает весь контент, созданный к выставкам об истории города. Сегодня в зале – информация о двух императорах, Петре I и Павле. В центре зала – тач-стол, на стенах – шесть экранов. Рядом еще два живых стола, которые управляются особыми кубиками. Работать за одним интерактивным местом может сразу несколько человек. Причем информации – картин, документов, записей – хватит, чтобы окунуться в историю на несколько часов.

Но больше всего вириальных путешественников впечатлил панорамный кинотеатр. Сначала ребятам устроили полет над Петербургом, а затем буквально поместили внутрь картин Шишкина.

– Чтобы создать эту проекцию достоверно, мы объединили пять картин Шишкина, написанных им в одном месте, – поясняет наш «гид» Анастасия.

Из картин Шишкина попадаем прямиком в театральный зал. То, что за окнами – один и тот же вид на Михайловский замок, но в трех временах года, замечаешь не сразу. Зал предназначен для театральных постановок, а чтобы сделать их сочнее, в ход идут цвет, свет, проекция и те самые цифровые окна.

Больше всего вириальных путешественников впечатлил панорамный кинотеатр. Источник: Проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

РАСШИРИТЬ КРУГ ФАНАТОВ

Финишируем в техно-игровой. В этом зале собрали все самое занятное – от интерактивных книг до виртуальной примерочной.

– То, что вы видите здесь, отнюдь не хранение: медиа-архив – вещь намного более серьезная, это целая экосистема с разными уровнями доступа, венчающая цифровую политику музея, – объясняет Анастасия.

– Не откажутся ли люди от посещения музеев из-за интерактива в сети и онлайн-выставок?

– Это самый популярный вопрос за последние 20 лет, – улыбается специалист в ответ. – Но на самом деле необычная выставка или фильм может переключить что-то в человеке, заинтересовать его и изменить его будущее. Заинтересованный человек идет в музей – как посетитель или будущий сотрудник – целенаправленно. А мультимедиа помогает заинтересовать как можно большее число людей.

В перспективе участники мастер-класса смогут попасть в Русский музей на практику и, возможно, даже пополнит ряды сотрудников.

В техно-игровой собрали все самое занятное – от интерактивных книг до виртуальной примерочной. Источник: Проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

СПРАВКА

Проект «Друзья Петербурга» стартовал в 2020 году. Его реализует ПАО «Газпром» при поддержке Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга. Цель проекта – сохранить и пополнить молодыми кадрами легендарную ленинградскую-петербургскую реставрационную школу.

Проект призван вдохновить студентов на трудоемкую профессию реставратора, а также заразить всех участников мероприятий любовью к Петербургу и истории. На мастер-классы, онлайн-лекции и визиты в мастерские приглашают не только будущих специалистов, но и учащихся разных вузов Петербурга, а также волонтеров, журналистов и даже действующих реставраторов.

На сегодня «Друзья Петербурга» провели свыше десятка мероприятий в Русском музее, Екатерининском дворце, Петергофе, на «Полтаве» и в других знаковых культурных локациях города на Неве.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Никита ПЕЖИМСКИЙ, студент магистратуры СПбГИК:

– Хочу связать со сферой мультимедиа в искусстве свою жизнь. В процессе мастер-класса понял, насколько важна детализация в 3D-моделировании: она обеспечивает больший эффект. Вот почему нельзя экономить на создании цифрового контента – надо делать его качественным и привлекать к музейным проектам инвесторов и специалистов.

Татьяна МУСИНА, выпускница РАНХиГС:

– Когда тебя «сажают» внутрь картины Шишкина – это поразительно! Сразу видишь, как современные технологии работают с точки зрения сохранения и продвижения искусства. В центре мультимедийных технологий Русского музея можно провести не один день. Думаю, применение таких технологий вовлечет молодежь – и в музеях станет больше посетителей и специалистов.