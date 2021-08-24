18 человек задержали после массовой драки в Петербурге

После массовой драки с поножовщиной в Петербурге задержали 18 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Массовая драка с поножовщиной произошла в Санкт-Петербурге. В девятом часу вечера в воскресенье, 22 августа 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что у дома 54/6 по Красносельскому шоссе дерутся 25 человек. Стражи порядка незамедлительно выехали на место.

- Когда полиция приехала на вызов, то обнаружили раненного 22-летнего парня. Его с проникающим ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №26, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Там же на месте полицейские задержали и доставили в отделение для разбирательства 14 человек. Четверо из них граждане Таджикистана, один гражданин Кыргызстана, а остальные приезжие из Узбекистана. Возраст участников массовой драки варьируется от 21 года до 46 лет, многие находятся на территории России без регистрации. После разбирательства их всех, кроме одного, отпустили, пятеро получили штрафы по 500 рублей.

На следующий день полиция задержала еще четырех участников драки - трое из Узбекистана и один гражданин России. Их отправили в изолятор временного содержания.

По итогам возбуждены два уголовных дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда. Причина такого серьезного конфликта пока выясняется. Расследование продолжается.

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