Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Санкт-Петербурге на 3,5%

Услуги ЖКХ могут подорожать на 3,5%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге в 2022 году могут вырасти в среднем на 3,5%. Такие показатели заложены в проект городского бюджета. Их озвучили в Законодательном собрании, где накануне прошли «нулевые» чтения бюджета. Позднее информацию подтвердили в Смольном.

- Планируемый индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Санкт-Петербургу по существующим видам коммунальных услуг на 2022 год 3,5%, что ниже планируемого уровня инфляции, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по тарифам.

Но 3,5% - это средняя температура по больнице. Что-то подорожает сильнее, что-то меньше. Пока планы повышения тарифов по сравнению с декабрем 2021 года выглядят следующим образом:

- по отоплению и горячему водоснабжению – 3,6%;

- по холодному водоснабжению и водоотведению –1,7%;

- по электроснабжению – 5,0%;

- по газоснабжению природным газом – 3,3%.

Повышение цен запланировано на 1 июля 2022 года. При этом в Смольном продолжают работу по «изысканию резервов» и исключению неэффективных расходов, что должно помочь сдержать рост тарифов.

Напомним, что согласно проекту бюджета, в 2022 году повысится и стоимость проезда в метро, а также на наземном транспорте. Так, цена жетона с 1 января составит 62 рубля вместо 60.

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