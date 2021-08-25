В Фольксваген Центрах ВАГНЕР рассказали, почему Volkswagen Taos будет популярным в России

Продажи абсолютно нового Volkswagen Taos стартовали в середине лета. Фото: Фольксваген Центров ВАГНЕР.

Расширение модельной линейки Volkswagen для России оказалось как нельзя кстати. Популярный сегмент кроссоверов уже давно делится на подсегменты, в которых компактные варианты пользуются повышенным вниманием. Volkswagen Taos первый автомобиль немецкого бренда в этой в нише. Конкуренция в ней высока, а значит, модель должна предложить покупателям нечто новое. Что предложил Volkswagen в новом Taos и почему это заявка серьезная на успех — рассказали в Фольксваген Центрах ВАГНЕР, расположенных в Санкт-Петербурге в Пулково, Лахте и на Таллинском шоссе.

Быть, а не казаться

Многим людям, особенно городским жителям, большая машина просто не нужна. А вот адекватный клиренс и полный привод приходятся весьма кстати для универсальной эксплуатации. Популярное сравнение с Volkswagen Tiguan ставит перед любопытным фактом — Volkswagen Taos всего на 10 см короче старшего брата при той же ширине. Визуально можно не заметить разницу, но она будет более ощутима при парковке и маневрировании на узких участках. Плюс большой багажник в 500 л. и внутренние габариты, очень близкие к показателям более крупного кроссовера из семейства Volkswagen. Это де-факто просторный автомобиль, что становится окончательно очевидно покупателям в шоуруме и на тест-драйве.

Ярче и индивидуальнее

Volkswagen Taos, несмотря на глобальность модели, абсолютно европейский автомобиль. Поскольку его стиль создан с целью проявить индивидуальность как самого авто, так и владельца. Целевая аудитория самая молодая среди остальных моделей Volkswagen в России и, судя по опросам, каждый третий ее представитель оценивает автомобиль по дизайну экстерьера. Здесь новому Taos есть что предложить: от бамперов в спортивном стиле и светящейся полосы на фронтальной части до яркой в цвет кузова центральной консоли и новой мультимедиа. Это, конечно, далеко не все. Еще есть семь вариантов окраски кузова, четыре варианта декора передней панели, три варианта отделки сидений, атмосферная подсветка интерьера, цифровая приборная панель. И опять же — многое другое.

В общем, Volkswagen Taos — самый яркий и индивидуально настраиваемый автомобиль среди собратьев по платформе MQB. В этом также можно убедиться при взгляде на машину вживую.

Практичность, как философия

Volkswagen остается немецким автомобилем, а значит стиль не требует жертв. Продольные размеры салона не позволяют ощутить, что вы в компактном кроссовере. Габариты заднего ряда оставляют запас для пассажиров среднего роста и позволяют чувствовать себя комфортно высоким людям. Размер салона поставлен во главу угла, но и 500-литровый багажник не пасует перед задачами перевезти чемоданы, детскую коляску или полную тележку пакетов из супермаркета. Дополнительные полочки и выемки позволяют размещать небольшим предметы, оставляя основной объем полностью свободным.

Техника

Без оценки технической части выбор будет неполноценным. И здесь в комплектациях Volkswagen Taos есть хиты. В частности, 8-ступенчатый автомат получил хорошие отзывы покупателей по другим моделям. И на Taos он также устанавливается. Есть и другие коробки — 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый «автомат» с уже классическим мотором. Двигатель выдающий 150 л.с., с крутящим моментом с самых «низов», предлагается как на передне-, так и на полноприводной версии.

Таким образом покупатели получают уже проверенные решения в новой концепции еще более яркого автомобиля. В то же время практичность автомобиля не оставляет вопросов. С этим дуэтом стиля и технологий новый Volkswagen Taos, со стартовой ценой от 1 626 900р, будет пользоваться большим спросом.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры марки Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

Телефон: +7 812 331 99 94.

www.volkswagen-petersburg.ru.