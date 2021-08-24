Почти 92 тысячи рублей составит средняя зарплата в Петербурге через два года

Еще немного, и петербуржцы не будут знать, куда девать деньги. Если верить планам экономистов Смольного. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Средняя зарплата в Петербурге через два с небольшим года превысит 90 тысяч рублей. Об этом, на заседании городского правительства, заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

- К 2024 году прогнозируется рост номинальной зарплаты до 91,8 тысячи рублей, - приводит слова Москаленко «Мойка 78».

Подчеркнем, что речь идет о «Номинальной начисленной» зарплате, то есть до вычета подоходного налога в 13%. Без него, на руки «чистыми» горожане должны получать 79 866 рублей в среднем.

При этом в Смольном уверены в правильности своих подсчетов. Сейчас, все по тем же данным комитета, средний петербуржец имеет зарплату в 72,8 тысячи рублей «грязными» или 63,3 – «чистыми». Сами же горожане, в том числе принявшие участие в опросе «КП-Петербург» в соцсетях, недоумевают от таких цифр – подавляющее большинство получает от 30 до 50 тысяч.

- Я не знаю, где Смольный проводил подсчет. Этого быть не может. Ну, если у чиновника 120, а кассира 20, то, как раз средняя получается 70, - пишут петербуржцы.

Эксперты рынка труда считают, что власти учитывают все доходы горожан, куда включают и премии.

- Вычитаем НДФЛ, больничные, стимулирующие и т.д. В итоге у нас в городе выходит от 50 до 53 тысяч рублей. Это у среднего специалиста. В сферах науки и образовании и домашнего персонала зарплата колеблется от 20 до 40 тысяч рублей. Это, конечно, мало. Повыше – у транспортников, строителей, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», 92.0 FM представитель сервиса по поиску работы HeadHunter Мария Бузунова.

Среднюю «температура по больнице» поднимают и айтишники, у которых доходы могут превышать 300 тысяч рублей в месяц.

Ну а чтобы достичь планового показателя в 91,8 тысячи рублей к 2024 году, зарплата петербуржцев, по планам Смольного, должна расти семимильными шагами – на 9% в 2021 году и по 6,2-6,6% - три последующие года.