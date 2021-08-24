Собрал целое лукошко: Эрмитажный кот Ахилл открыл сезон грибов

Эрмитажный кот Ахилл сходил за грибами Фото: принтскрин видео.

Самый знаменитый кот Санкт-Петербурга Ахилл открыл сезон грибов. Во вторник, 24 августа 2021 года, на официальной странице в соцсети Эрмитажного хвостатого появилось видео, на котором он показал "улов", а также прогулялся по лесу, ловя лягушку.

- Пошел за грибами. Встретил лягушку. Решил не целовать. У меня же невесты, - рассказал Ахилл.

На видео кот с интересом прыгает в корнях дерева, пытаясь поймать лягушку, которая то и дело от него ускакивает.

Подписчики Ахилла высоко оценили его старания, как в поимке лягушки, так и в сборе грибов.

- Белоснежный красавец Ахилл. Молодец, целое лукошко насобирал, - похвалила одна из его подписчиц.

- Вот, это да! Как много собрал. Молодец, Ахилл, настоящий грибник!

- Свозили тебя все-таки за грибами. Правильно, нечего котичков обманывать, - отметила одна из петербурженок.

Ахилл - один из самых главных котов Эрмитажа. Но мировая известность к нему пришла после ЧМ по футболу в 2018 году, когда он стал оракулом. На Евро-2020 Кот также предсказывал исходы матчей, причем, с невероятной точностью.