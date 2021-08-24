«Грузовичкоф» запустил мобильное приложение.

Сервис «Грузовичкоф» запустил собственное мобильное приложение на IOS и Android. Заказать услуги грузоперевозок теперь также просто, как пиццу или такси, и при этом неважно, где вы находитесь: в дороге или дома, на работе или на отдыхе. Заказ грузового такси доступен по всей России, более чем в 100 городах от Калининграда до Владивостока. Вам не понадобиться самим считать объем перевозимого груза и выбирать авто по тоннажу, все это за вас сделает наше ПО. Два клика - и специально подобранная машина уже едет, чтобы помочь в любом виде переезда или перевозки груза. Приложение «Грузовичкоф» уже доступно владельцам мобильных устройств на всех площадках: AppStore, GooglePlay или AppGallery.

Приложение автоматически определяет местоположение и подает транспорт в удобное место через 15 минут, либо в указанное вами время. Предлагает на выбор движение по бесплатным или платным дорогам и автоматически учитывает стоимость платных дорог и парковок. Вы можете в режиме реального времени отслеживать машину во время подачи, наблюдать за ее передвижением в пути. Частые поездки будут сохранены в «любимые» маршруты, и следующий заказ будет осуществлен еще быстрее. Кроме того, в приложении доступна вся необходимая информация о водителе (ФИО, фотография, рейтинг). ПО от сервиса «Грузовичкоф» покажет и всю информацию об автомобиле, который выполняет перевозку: его внешний вид, описание и технические характеристики.

Приложение «Грузовичкоф» предлагает выбрать машину, как профессионалам, так и тем, кто не хочет разбираться во всех тонкостях переезда. В главном меню вы можете найти тип автомобиля, подходящий под любой стандартный переезд. Либо уйти в специальное меню и указать именно то авто, которое соответствует вашим целям и запросам. Хотите заказать еще выгоднее? Мы реализовали систему коэффициентов, благодаря которой на каждую поездку будет применена дополнительная скидка. Требуется уложиться в определённый бюджет? Система прогнозирования спроса подскажет, в какое время дешевле перевезти груз.

С помощью приложения вы сможете осуществить любой переезд: профессиональные водители и грузчики выполнят сборку/разборку мебели, упакуют вещи и мебель, аккуратно доставят груз от двери до двери и расставят на нужные места. Грузоперевозки доступны как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Для юридических лиц, которые часто используют приложение «Грузовикоф», есть свои преимущества: использование промокодов, создание сложных маршрутов с большим количеством адресных точек, оформление корпоративных карт. Сервис предлагает удобную для вас оплату: наличными, прикрепленными картами, через GooglePay/ApplePay, с личного или бизнес–счета.

Кроме того, пользователи приложения смогут получать персональные бонусы и предложения, первыми узнавать об акциях, скидках и уникальных программах. Приложение работает на любом смартфоне и планшете. Скачать его можно в AppStore, GooglePlay или AppGallery.