Петербургские поликлиники обещают отремонтировать в 2025 году. Что может пойти не так

Ремонт поликлиник в Петербурге будет идти четыре года. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Петербурге полным ходом идет программа по ремонту и оснащению поликлиник современным оборудованием. Сейчас работы ведутся по 70 адресам из 78, а 38 учреждений приведут в порядок уже в этом году. На эти цели потратят 21 миллиард рублей. Многообещающе! Однако на определенных этапах программы могут возникнуть некоторые сложности.

Если посмотреть, как идут работы и оснащение учреждений оборудованием в Московском районе, где прямо сейчас ремонтируют поликлиники №№ 51, 48, 75 и 21, то подобных вопросов может и не возникнуть. Объем работ везде разный. Если травматологическое отделение поликлиники № 51 полностью перестраивают (реконструкцию обещают заверишь до 10 декабря) и прием пациентов в ней временно не ведется, то ремонт в 21-й поликлинике не мешает полноценной работе учреждения.

Современное оборудование должно появиться во всех поликлиниках города. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В том, что эти объекты приведут в порядок в запланированной срок, сомнений у комзрава не возникает. Правда, в ведомстве не исключают, что трудности могут начаться при выполнении работ в историческом центре города.

- Скорее всего, ремонт поликлиник, расположенных в старом фонде, придется согласовывать с Комитетом по охране памятников, что может сказаться на сроках выполнения работ. Также мы допускаем, что необходимость ремонта некоторых объектов может возникнуть в течение реализации программы. Однако их число не превысит тех самых трех процентов, - объяснил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Мотовилов.