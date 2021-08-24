В 2021 году в школы Санкт-Петербурге пойдут 64 тысячи первоклассников

Все линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отлынивать от уроков в этом году у школьников не получится: с 1 сентября все выходят на очные занятия. При этом у родителей сохранится возможность перевести своего ребенка на дистанционное обучение, как в 2020 году.

- Такая форма обучения будет сохранена в Санкт-Петербурге, так как оказалась достаточно гибкой для детей, родителей и педагогов. Для этого в школах города уже сделали записи занятий на первую четверть и начало второй согласно учебному плану, - рассказала Наталья Путиловская, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Полностью перевести класс школьников на «дистант» смогут только в случае, если в нем будут высокие показатели заболеваемости среди детей. Это решение останется за руководством школы.

Всего в школах города в этом году будет обучаться 551 тысяча детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего в школах города в этом году будет обучаться 551 тысяча детей, что на 16,5 тысяч больше, чем годом ранее. Двери для них распахнут 687 школ, восемь из которых новые. Первую в своей жизни линейку ждут 64 тысячи первоклассников. Проходить праздник будет на открытом воздухе. В этот день родители смогут полюбоваться на свое чадо, но только будучи в масках.

Среди петербургских школьников 87 процентов занимаются в различных секциях и кружках, поэтому с 1 сентября в городе заработают четыре центра цифрового образования.

- Эти площадки помогут популяризировать IT-технологии среди молодежи. Когда ребенок себя где-то проявляет, будь то конкурс или олимпиада, его сразу хватают разные учебные заведения, в том числе университеты. Мы стараемся увеличить количество этих детей, познакомить их с новыми специальностями, к примеру, программированием, робототехникой, - отмечает Павел Розов, директор Лицея №126 Калининского района.