Труп младенца нашли у входа в церковь у Солодухинского кладбища в Гатчине

Труп младенца нашли на пороге церкви в Гатчине Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Гатчине Ленинградской области на пороге церкви нашли труп младенца, завернутый в пакет. Страшную находку сделали в десятом часу вечера во вторник, 24 августа 2021 года, у входа в храм при Солодухинском кладбище. На место незамедлительно выехали сотрудники следственного комитета.

- Установлено, что по указанному адресу находится завернутый в полиэтиленовый пакет труп младенца женского пола, без внешних признаков насильственной смерти, возрастом около 4 месяцев, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В том же пакете следователи нашли записку, предположительно, от матери девочки. В ней были изложены намерения о суициде.

Следователи выяснили, что матерью умершей девочки является 37-летняя женщина. Ребенка она родила в конце мая. Тогда же один знакомый передал роженице в перинатальный центр в Гатчине шприц с мутной жидкостью, который заметил персонал.

Известно, что у женщины есть еще дети. На данный момент о ее местоположении ничего не известно. Полиция ее ищет.