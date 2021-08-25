В Ленобласти открылся гражданский форум «Команда 47»

По словам губернатора Александра Дрозденко, пандемия «только сплотила ленинградскую семью». Фото: Администрация Ленинградской области

Гражданский форум «Команда 47» открылся в Ленинградской области. В течение трех дней – с 24 по 26 августа – на всесезонном курорте «Игора» представители некоммерческих организаций и бизнеса будут обсуждать, как построить гражданское общество и сплотить инициативных ленинградцев ради достижения благих целей. На форуме презентуют социальные проекты, проведут мастер-классы и деловые игры.

Торжественно открыли форум представители администрации Ленобласти, депутат Госдумы Светлана Журова и зампред комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты России Ольга Голышенкова.

– Вы фантазеры, и это очень здорово! – обратилась к авторам социальных проектов Светлана Журова. – Когда активные люди понимают, что нужно тем, кто живет рядом, и мыслят наперед, то они доводят мечты до реализации.

Особенно олимпийскую чемпионку впечатлили проекты, задуманные во благо инвалидов.

– Именно представители общественных организаций являются ядром «Команды 47». Это люди, которые не ждут, чтобы что-то само изменилось к лучшему, а делают это своими руками, – сказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен.

– Неравнодушные люди тонко чувствуют, какой детали не хватает городу, и предлагают решения, которые до этого не приходили в голову ни специалистам, ни властям, – добавила Ольга Голышенкова. – Всегда находится изюминка, завершающая образ города и объединяющая людей вокруг себя.

Участниками форума станут губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Дело в том, что в рядах «Команды 47» есть и победители конкурса Гранта губернатора с привлечением Фонда президентских грантов. Ленобласть одной из первых регионов России запустила процедуру распределения грантов среди НКО. Всего подали 120 заявок, и на сегодняшний день уже определили 36 победителей.

ДОСЛОВНО

«Гражданский форум, который мы назвали «Команда 47», предвосхищает Год команды 47, которым у нас объявлен грядущий 2022-й. Последнее время было для всех временем проверки на прочность, временем испытаний. Но наша ленинградская семья только сплотилась. Пандемия научила быть добрее, внимательнее друг к другу. Стало очевидно, что наша сила – в команде, в людях, которые, несмотря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в стремлении сделать лучше и краше нашу малую родину».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области.)

СПРАВКА «КП»

«Команда 47» – актив неравнодушных ленинградцев, вносящих вклад в развитие и процветание Ленинградской области. Название в честь «Команды 47» дано и гражданскому форуму, который ранее был безымянным, и тематике 2022 года.

Мероприятия форума нацелены на формирование сплоченных команд инициативных жителей региона. В программе – тренинги под руководством модераторов федерального уровня, практический семинар по командной работе над проектами, мастер-классы экспертов в сфере развития некоммерческого сектора, открытый диалог с губернатором.

В рамках форума представят социальные проекты. Например, создатель Нового зоологического музея Павел Глазков расскажет о проекте «Каждой твари по паре», а центр помощи «Мастерская свободы» презентует проект «Чистые родники Ленинградской области».