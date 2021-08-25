Пять познавательных телеканалов, которые помогут вашему ребенку развиваться. Фото: МТС.

С началом учебного года многие родители, бабушки и дедушки не позволяют детям смотреть телевизор, потому что мультики - это, конечно, хорошо, но учеба и развитие ребенка все-таки важнее. В нашей подборке - несколько познавательных каналов, которые не только надолго займут внимание вашего почемучки, но и пойдут ему на пользу.

HDL

Канал отправит ребенка в путешествие по миру, в котором мы живем. Увлекательные программы о разнообразии животных и растений, взгляд на нашу планету из космоса, достижения в области робототехники - перечислять можно долго! Например, в сентябре на канале можно посмотреть документальный цикл «Взгляд из космоса».

HISTORY HD

Познавательный телеканал об истории. Канал содержит документальные фильмы о выдающихся личностях и событиях, сыгравших важную роль в развитии цивилизации, о культуре, образе жизни в разных странах и во время разных эпох. Узнать можно все - от тайн Наполеона до истории создания легендарного «Титаника».

DISCOVERY CHANNEL

Здесь каждый ребенок найдет себе умную передачу по вкусу и увлечению. Можно любоваться сокровищами древних городов, взглянуть по-новому на известные страны и окунуться в атмосферу самых разных уголков земного шара. Для детей Discovery channel показывает захватывающие программы о нераскрытых тайнах Вселенной, секретах космоса и последних научных разработках по его изучению. Если ребенок задает конкретные вопросы - на канале есть программа для почемучек. Ведь всегда интересно, как делают привычные, обыденные вещи?

Серии фильма «Как это работает» приглашают зрителей за кулисы производства самых обычных предметов, начиная с хоккейных шайб и ручных пил и заканчивая буровыми долотами и замороженной картошкой фри.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Достоинство ТВ в том, что даже на первый взгляд занудные научные темы оно может показать ярко и заразительно. Одна из таких программ - «Чудеса инженерии» на канале National Geographic. Она знакомит маленьких зрителей с прорывными технологиями, которые позволили построить, к примеру, самый длинный в мире туннель или самый большой телескоп. Кроме того, на телеканале с ребенком можно посмотреть документальные многосерийные фильмы «Взгляд изнутри», «Жизнь до рождения», «В по- исках синего кита», «С точки зрения науки» и пр.

Если какой-то из них заинтересует школьника, это будет длительное и увлекательное путешествие в мир новых знаний.

CINÉMA

Многие из нас устали от постоянных боевиков или туповатых комедий, явно предназначенных не для детей. На случай семейного просмотра найдется беспроигрышный вариант - канал Cinéma. Это телеканал хитов европейского кинематографа с участием легендарных актеров, символов эпохи и кумиров миллионов - Адриано Челентано, Луи де Фюнеса, Жан-Поля Бель- мондо, Софи Лорен, Катрин Денев, Одри Тоту, Жана Ре- но, Дэни Буна и многих других. Здесь собраны фильмы, которые заполняли залы советских, а теперь заполняют залы российских кинотеатров.

Как видите, ТВ не такая бесполезная вещь для ребенка, конечно, при умеренном просмотре. Так что не торопитесь со скандалом отнимать пульт, возможно, будет достаточно просто переключить канал!

НА ЗАМЕТКУ

Эти каналы, а также множество других можно смотреть в высоком качестве через Спутниковое ТВ. У МТС сейчас есть очень выгодное предложение - тариф, позволяющий подключить одновременно Спутниковое телевидение и мобильный Интернет. На телевидении - более 200 каналов, в том числе более десяти специальных детских, а Интернет пригодится, если, например, вы с семьей живете за городом. Оба сервиса обойдутся вам по акции всего в 490 рублей в месяц.

КОНКРЕТНО

Узнать условия и подключить Спутниковое телевидение можно на сайте, в офисах продаж компании или по теле- фону +7-911-980-34-68 (Павел).