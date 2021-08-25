«В семье не без урода. Нам очень обидно»: Глава Комздрава Ленобласти прокомментировал скандал с мошеннической схемой вакцинации в больнице Всеволожска

Комздраву "очень обидно" из-за скандала с вакцинацией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин прокомментировал ситуацию во Всеволожской клинической межрайонной больнице, где была вскрыта мошенническая схема вакцинации от коронавируса.

- После получения сведений от правоохранительных органов нами начата проверка во всех больницах и пунктах вакцинации области. Нам действительно очень обидно, потому что это бросает тень на доброе имя ленинградской медицинской семьи, которая самоотверженно работает уже полтора года и вакцинация для нас - одно из самых важных мероприятий. Если факты подтвердятся, то будут приняты самые жесткие кадровые и дисциплинарные решения, - отметил чиновник, слова которого приводит пресс-служба правительства Ленобласти.

Вылегжанин отметил, что «в семье не без урода» и теперь Комздраву важно восстановить доброе имя медиков, которые самоотверженно, в круглосуточном режиме «верой и правдой» борются с коронавирусом.

Напомним, что в преступную схему были вовлечены несколько медиков Всеволожской больницы (один из них - местный муниципальный депутат). Они, за сумму в 12 тысяч рублей, оформляли все необходимые документы и вносили данные в базу портала Госуслуг для тех, кто хотел получить сертификат о вакцинации, но не желал делать саму прививку.

По оценкам следователей, схема могла приносить до 30 миллионов рублей в месяц. А вакцину при этом либо просто сливали в раковину, либо прятали - целыми были найдены 600 «использованных» ампул.

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