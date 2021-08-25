Куда сходить в Ленобласти 25-31 августа 2021 года: Этнический форум и скандинавский джаз

Во Всеволожске подворья развернут народы из всех одиннадцати субъектов Северо-Запада.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
ФЕСТИВАЛИ
«ЛЮБОВЬ МОЯ»
27 августа – День российского кино. В городе Тосно его ежегодно отмечают масштабным фестивалем «Кино – любовь моя». На нем собираются известные артисты театра и кино. К примеру, в прошлом году в праздновании участвовали Елена Мартыненко, Екатерина Рябова, Андрей Феськов и Александр Удальцов – артисты Театра на Васильевском. Также в рамках фестиваля ежегодно проходят бесплатные кинопоказы российских фильмов для детей, молодежи и людей старшего возраста.
Когда: 27 августа.
Где: Тосно, кинотеатр «Космонавт», проспект Ленина, 40.
Начало: 10.00.
Вход бесплатный.
ОПЕРЫ И ХОРЫ
Уже второй раз в Ивангородской крепости пройдет фестиваль оперы и хорового пения. Он объединяет коллективы Ленинградской области, других городов России и стран мира. Гости фестиваля смогут приобщиться к искусству, насладившись выступлениями в разных стилях и на разных языках. На сцену выйдут как любители, так и настоящие профессионалы своего дела. Слушатели смогут пообщаться с выступающими, открыть для себя новых артистов и музыкантов.
Среди участников будут симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова, артистка Мариинского театра Ольга Пудова, артистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит, артист театра «Санкт-Петербургъ Опера» Мирослав Молчанов.
Когда: 28, 29 августа.
Где: Кингисеппский район, Ивангород, музей «Ивангородская крепость», Кингисеппское шоссе, 6.
Начало: 16.00, 14.00.
Цена билетов: 250 рублей, дети до 16 лет бесплатно.
«РОССИЯ – СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР»
Этнокультурный фестиваль стал визитной карточкой Ленинградской области. В нем принимают участие представители всех одиннадцати субъектов Северо-Западного округа.
В этот раз под открытым небом развернутся национальные подворья. Там гости смогут познакомиться с обычаями других народов: культурами и традициями, национальными блюдами и развлечениями. Гостей ждут мастер-классы, игры, ярмарка и, конечно, угощения. Сцена в эти дни пустовать не будет, на ней артисты исполнят национальные песни и народные танцы.
Когда: 28, 29 августа.
Где: Всеволожск, Юбилейная площадь.
Начало: 12.00.
Вход бесплатный.
СОБЫТИЯ
ПРАЗДНИК «АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА»
В честь Дня города в Новой Ладоге пройдет исторический театрализованный праздник. Посвящен он героям отечественной истории – Александру Суворову и Петру I. Гостей ждут ярмарка и театрализованное шествие. Конечно, не обойдется веселье и без царских особ – праздник посетит сама Екатерина в сопровождении Петра I. А в сквере недалеко от площади имени Кирова покажут историческую зарисовку о подвигах Александра Суворова. Праздник украсят концертная программа и вечерний салют.
Когда: 28 августа.
Где: Волховский район, Новая Ладога, площадь Кирова.
Начало: 11.00.
Вход бесплатный.
Музыканты выступят на берегу озера. Фото: Музей-заповедник «Парк «Монрепо»
КОНЦЕРТ «ДВИЖЕНИЕ ТИШИНЫ»
Готический пруд Паульштайн на один вечер будет окружен неповторимой романтикой: в парке Монрепо зазвучит смесь русской и зарубежной классической музыки и скандинавского джаза. На берегу пруда выступят вибрафонист Алексей Чижик и контрабасист-импровизатор Владимир Волков. Дуэт обещает, что подобранные композиции сольются с природными декорациями, поэтому концерт станет незабываемым.
Когда: 29 августа.
Где: Выборг, парк Монрепо, пруд Паульштайн.
Начало: 17.00.
Вход на концерт бесплатный, вход в парк – 100 рублей.
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ»
В уютном кинозале центра молодежного чтения проходят кинопоказы с дальнейшим обсуждением. Показывают фильмы разных жанров. Участники располагаются на мягких пуфах, смотрят картину и переходят к обсуждению. У каждого своя точка зрения. Это помогает не просто узнать чужое мнение, но и глубоко окунуться в мир кино, увидеть его с разных сторон. Какой фильм покажут в этот раз – пока секрет.
Когда: 27 августа.
Где: Сосновый Бор, центр молодежного чтения «Точка сбора», Ленинградская улица, 62.
Начало: 16.00.
Вход бесплатный.
ВЫСТАВКИ
«С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
Гости Пикалевского краеведческого музея узнают историю возникновения полезных ископаемых и этапы заселения края от мезолита до Средневековья. Временная экспозиция основана на материалах Северорусской экспедиции Александра Башенькина и экспедиции Музейного агентства под руководством Юрия Урбана. За стеклом собрали уникальные находки, не имеющие аналогов в археологической истории.
Когда: до 1 января 2022 года.
Где: Бокситогорский район, Пикалево, Пикалевский краеведческий музей, Советская улица, 14.
Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника и воскресенья.
Вход бесплатный.
«О ЖЕРТВЫ МЫСЛИ БЕЗРАССУДНОЙ!»
На втором этаже господского дома усадьбы Приютино открыта выставка, посвященная 195-летию восстания декабристов. Здесь представили портреты декабристов, виды Петербурга того времени, книги, копии рисунков и документов. Они напоминают о связях семьи Олениных со многими из тех, кто оказался замешан в «деле 14 декабря».
Двоюродный брат хозяина усадьбы Алексея Оленина, князь Сергей Волконский, часто гостил в Приютино. Давние и близкие отношения связывали Олениных и с семьей Михаила Муравьева, а князь Сергей Трубецкой был в доме Олениных как член семьи.
Когда: до 1 января 2022 года.
Где: Всеволожский район, литературно-художественный музей-усадьба «Приютино», массив Бернгардовка, СНТ «Приютино», 1.
Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.
Цена билетов: от 100 рублей.
В Марьино поставят спектакль-променад с улитками в главных ролях. Фото: Усадьба Марьино
А ЧТО ЕЩЕ?
Шоу «Гигантские улитки» от театра «Комик-Трест» возвращается в усадьбу Марьино. В жизни трех улиток есть все: и интригующая дуэль, и трогательная свадьба, и, безусловно, счастливый финал. Это спектакль-променад, где каждый может отправиться в путешествие по сюжету постановки.
Когда: 28 августа.
Где: Тосненский район, деревня Андрианово, 72.
Начало: 14.00.
Цена билетов: 600 рублей.