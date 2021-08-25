Скоростная железная дорогая пройдет под Тосно

Первые участки ВСМ хотят ввести в работу уже к 2024 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль, или ВСМ, соединит Петербург и Москву и сократит время поездки из одной столицы в другую с 4 до 2,5 часа. Пролететь все 679 километров линии специальный поезд сможет на скорости 400 километров в час.

Магистраль строят по распоряжению президента Владимира Путина. Сразу несколько регионов и холдинг «Российские железные дороги» приступили к проектированию. Первые участки ВСМ хотят ввести в работу уже к 2024 году.

Кипит работа и в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко согласовал прохождение магистрали по территории 47-го региона и созвал рабочую группу по реализации амбициозного проекта.

– Трасса в Ленинградской области проходит по Тосненскому району. Ее протяженность в границах региона – 76 километров. Планируется строительство одной пассажирской технической станции – станции Жаровская. Она позволит жителям области сэкономить время на дорогу. Ключевые условия Ленинградской области при выполнении работ для РЖД – безопасность для окружающей среды и удобство наших граждан. Поэтому в наиболее уязвимых местах магистраль пройдет по эстакаде. Это уменьшит полосу отвода, а при пересечении с автодорогами будут построены путепроводы, – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

После согласования расположения железнодорожной станции РЖД приступит к инженерным изысканиям. Это нужно для трассировки магистрали по Ленобласти. Воздействие на природу обещают минимизировать за счет достижений отечественных и зарубежных строителей, например, обустроить зверопроходы в местах миграции животных. А предварительно на протяжении всей будущей трассы проведут экологические изыскания: будут искать редких и исчезающих представителей флоры и фауны.