В киноленте покажут путешествие отца и сына через всю Россию ради интернет-любви

В Ленобласти стартовали съемки фильма в жанре роуд-муви. Фото: Алена КЛИМОВА.

Главный герой - одинокий мужчина Борис, он работает учителем географии в обычной хабаровской школе. У него есть взрослый сын Миша, с которым они в последнее время почти не общаются. Все меняется, когда сын дарит отцу свой старый смартфон. Борис регистрируется в соцсетях и случайно добавляет в друзья незнакомку по имени Надежда. У них завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной для главного героя. В один момент он решает отправиться к новой возлюбленной в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз - привезти большой баклажан для участия в сельскохозяйственной ярмарке. Борис уговаривает Мишу, который занимается перегоном машин, взять его с собой. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые семейные конфликты и причины отдаления отца и сына.

В основе сценария жизнь

Иван Соснин - автор идеи фильма. Фото: Алена КЛИМОВА.

Режиссер и сценарист киноленты Иван Соснин известен благодаря своим короткометражкам, которые не раз получали высокие оценки на кинофестивалях. «Далекие Близкие» - его дебютный полный метр.

- Сценарий начали писать два с половиной года назад. А сам фильм планировали снимать в 2020-ом, но из-за пандемии все сдвинулось, - поделился с нами Иван Соснин.- На самом деле вопросы про взаимодействие отца и сына поднимаются в моем кино не в первый раз, ведь эта тема мне близка самому. Я вырос без отца, и за счет таких фильмов мне удается узнавать эту проблему глубже.

Противостояние отца и сына, показанное в фильме, имеет личный отголосок и для исполнителя одной из главных ролей Филиппа Авдеева. Актер известен зрителям еще со времен «Ералаша», а уже повзрослевшим снимался в таких крупных проектах, как «Доктор Лиза» и «Чернобыль».

- В определенный период жизни у нас с папой были сложные взаимоотношения, основанные на непонимании друг друга. Думаю, многие через это проходили. Но позже мы с отцом вместе повзрослели и смогли услышать друг друга - сейчас все прекрасно, - поделился Филипп. - Но стоит отметить, что благодаря этому детскому противостоянию с отцом, я приобрел те качества, которые помогли мне в итоге добиться успеха в жизни и в профессии. Вот и сейчас свои эмоции для героя этого фильма я черпал из подростковых проявлений: когда ты говоришь «нет» не потому, что ты действительно так думаешь, а просто потому, что ты не хочешь согласиться.

Филипп Авдеев перед началом съемочного процесса. Фото: Алена КЛИМОВА.

Роль киноотца Бориса сыграл Евгений Сытый («СуперБобровы», «Гоголь», «Облепиховое лето»). Но, в отличие от Ивана и Филиппа, ему подобные семейные недопонимания не известны. У Евгения два подрастающих сына, которых он воспитывает без строгого контроля, основываясь на честных взаимоотношениях в семье.

- А вот мой герой давно живет один, думаю, со временем он просто замкнулся в себе, - рассказывает Евгений Сытый. - Да и с сыном у них накопилось противоречий. Все же поколения разные. Отцу хочется видеть больше стабильности в жизни своего чада. Благодаря совместному путешествию отец открывает для себя сына, а сын наоборот открывает для себя отца - так и сближаются.

Евгений Сытый на съемочной площадке. Фото: Алена КЛИМОВА.

Новый тренд

«Далекие Близкие» снимается в жанре роуд-муви - большая часть картины будет проходить в пути. Сейчас путешествия на авто или автостопом набирают популярность, поэтому такой жанр также привлекает много внимания. Ребята из съемочной команды и сами не любят сидеть на месте.

- На самом деле хотим показать людям, что путешествовать по России здорово, да я и сам много где бывал, - говорит режиссер Иван Соснин. - Надеюсь, все увидят, сколько у нас красивых мест, насколько богата природа!

Ленобласть - стала стартом проекта, впереди еще съемки в Хабаровске, на Байкале, на Ольхоне, в Бурятии. Фильм охватит в себе множество интересных локаций по России, тем самым познакомив зрителя с красотами русской природы и разных городов.

Автодома и палатки стали временным жильем для команды проекта. Фото: Алена КЛИМОВА.

Как поросятам кастинг устраивали

Александр Бондарев и Андрей Терешок являются генеральными продюсерами проекта. Они рассказали, что кастинги проходили с легкостью. Говорят, что повезло со всей командой. Когда-то именно Александр Бондарев заприметил молодого режиссера на одном из кинофестивалей. Возможно, если бы не эта встреча, то и «Далекие Близкие» не вышли бы в свет.

- В проектах Ивана Соснина хорошо видно, что он владеет кино языком - такое удается не всем. Даже у тех, кто заканчивал специализированные образовательные учреждения не всегда получается, - отметил Александр Бондарев.

На площадке оказались и совсем необычные актеры - два маленьких поросенка. Художник по реквизиту Яна Бирюкова рассказал, что у них не менее значимая роль: один полноценно снимается в кино, а второй - запасной, в качестве дублера. И прежде чем попасть в кадр, каждый проходил отбор.

Поросята-актеры под чутким взором художника по реквизиту. Фото: Алена КЛИМОВА.

Музыкальный фестиваль хиппи стал ключевой сценой фильма

Съемки эпизода, который мы увидели первыми, проходили на территории Приморского городского поселения - мыс Стирсудден. Локация выбрана не просто так - режиссер совместно с командой лично проехался по Ленобласти в поисках того самого - идеального места для фестиваля «ДАЛЕКИЙ МЫС».

- Мы довольно долго выбирали подходящее место с живописным пейзажем., путешествуя месяца три точно, летали даже на Байкал, - поделился режиссер Иван Соснин. - В итоге остановились на Ленобласти. Сегодня снимаем одну из ключевых сцен - фестиваль, где все наши герои встречаются, объединяются. Это такой яркий и эмоциональный момент в фильме!

Для съемок фильма развернули палаточный лагерь на берегу Финского залива. Фото: Алена КЛИМОВА.

Актеры массовых сцен оказались не менее яркими персонажами. В своем роде - они современные хиппи, которые выступают за здоровый образ жизни, мир и любовь. Некоторые актеры самостоятельно дорабатывали собственные образы, приносили аксессуары к костюмам. Как оказалось, многие любят стиль хиппи и используют его в повседневной жизни - за пределами съемочной площадки.

Эпизод получился ярким, именно здесь встретились главные герои. А к чему привела эта встреча - узнаем уже из фильма.

Кинолента выйдет в прокат в следующем году, эксклюзивно ее покажут на площадке KION.

Актеры массовки перед нанесение грима. Фото: Алена КЛИМОВА.

КСТАТИ

Над производством фильма совместно работают «Киностудия КИТ», онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) и RedPepperFilm.

- Для нас интересно присоединиться к проекту, ведь Иван Соснин – победитель «Фестиваля уличного кино» прошлого года, который поддерживает KION, - поделился Игорь Мишин, генеральный директор онлайн-кинотеатра.