Петербург, Кингисепп, Новгород: «Комсомолка» отправляется в автопробег

Корреспонденты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» на два дня отправятся в автопробег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Живописные леса, уникальные озёра, невероятные памятники архитектуры — именно такие места и вызывают тягу к путешествиям. Можно не только отдохнуть от городской суеты, но и увидеть что-то новое, по-настоящему вдохновляющее. Особенно приятно, если за одну поездку можно побывать сразу в нескольких интересных локациях.

Корреспонденты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» на два дня - 26 и 27 августа - отправятся в автопробег, в рамках которого посетят памятники культуры, заповедные места и уникальные природные объекты. Мы посетим усадьбу Барона Врангеля и Заключье, Кингисепп и Новгород. Также на пути нас ждут Дудергофские высоты, Волковицкая башня, Шепелевский маяк, Логово Сатаны — даже названия интригуют! Наши читатели могут повторить наши маршруты, ведь они прекрасно подходят для семейного путешествия на автомобиле.

Наши корреспонденты составят лучшие маршруты для путешествий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два дня, сотни километров, эмоции и фотографии, которыми корреспонденты будут делиться с любимыми читателями «Комсомольской правды». В автопробеге участвуют не только журналисты, но и профессиональные фотографы и блогеры.

Первый маршрут связывает Санкт-Петербург и Новгородскую область. Помимо городских достопримечательностей наша команда посетит необычные места в Тверской области. В их числе и усадьба Заключье, ярчайший пример архитектуры модерна. Также мы узнаем, как выглядит Логово Сатаны — вероятно, самый интересный из заброшенных городов, который только можно найти в Ленинградской области.

Второй маршрут пролегает в направлении запада по берегу Финского залива и Ленинградской области. Одной из главных остановок станет мемориал в Большом заречье — он посвящён жителям деревни, убитым во времена Великой Отечественной войны за отказ сотрудничать с немецкими войсками. Также мы посетим Дудергофские высоты, которые славятся невероятной красотой.

Мы посетим памятники культуры, заповедные места и уникальные природные объекты, следите за приключениями! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благодарим наших партнеров, без которых этот проект был бы невозможен. Наша команда отправится навстречу приключениям на современных и надежных автомобилях Suzuki SX4 и Suzuki Vitara. Высокая проходимость позволяет этим «японцам» преодолевать любые препятствия! А чтобы во время путешествия нам не приходилось постоянно останавливаться на перекусы, самый необходимый набор продуктов мы купим в сети супермаркетов «Перекрёсток» (ссылка https://www.perekrestok.ru/). Сладкие батончики «Бомбар», предназначенные для фитнеса, помогут поддерживать уровень витаминов и полезных микроэлементов в норме — это важно, ведь долгая поездка отнимает много сил. Онлайн-гипермаркет kotofoto.ru (ссылка kotofoto.ru) предоставил нам видеорегистраторы, которые необходимы при дальних путешествиях на автомобиле. Безалкогольное пиво «Жигулёвское» (http://www.samarabeer.ru/) позволит нам расслабиться после дальней поездки, которая наверняка окажется тяжелой, но точно станет интересной!

Экспедиция начинается в четверг, 26 августа и завершается 27 августа. Следить за приключениями команд автопробега можно на сайте spb.kp.ru и в группе «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Вконтакте.