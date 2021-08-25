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Общество25 августа 2021 15:52

Петербург, Кингисепп, Новгород: «Комсомолка» отправляется в автопробег

Наши корреспонденты составят лучшие маршруты для путешествий
Дмитрий КАМЫШЕНКО
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Корреспонденты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» на два дня отправятся в автопробег.

Корреспонденты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» на два дня отправятся в автопробег.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Живописные леса, уникальные озёра, невероятные памятники архитектуры — именно такие места и вызывают тягу к путешествиям. Можно не только отдохнуть от городской суеты, но и увидеть что-то новое, по-настоящему вдохновляющее. Особенно приятно, если за одну поездку можно побывать сразу в нескольких интересных локациях.

Корреспонденты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» на два дня - 26 и 27 августа - отправятся в автопробег, в рамках которого посетят памятники культуры, заповедные места и уникальные природные объекты. Мы посетим усадьбу Барона Врангеля и Заключье, Кингисепп и Новгород. Также на пути нас ждут Дудергофские высоты, Волковицкая башня, Шепелевский маяк, Логово Сатаны — даже названия интригуют! Наши читатели могут повторить наши маршруты, ведь они прекрасно подходят для семейного путешествия на автомобиле.

Наши корреспонденты составят лучшие маршруты для путешествий.

Наши корреспонденты составят лучшие маршруты для путешествий.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два дня, сотни километров, эмоции и фотографии, которыми корреспонденты будут делиться с любимыми читателями «Комсомольской правды». В автопробеге участвуют не только журналисты, но и профессиональные фотографы и блогеры.

Первый маршрут связывает Санкт-Петербург и Новгородскую область. Помимо городских достопримечательностей наша команда посетит необычные места в Тверской области. В их числе и усадьба Заключье, ярчайший пример архитектуры модерна. Также мы узнаем, как выглядит Логово Сатаны — вероятно, самый интересный из заброшенных городов, который только можно найти в Ленинградской области.

Второй маршрут пролегает в направлении запада по берегу Финского залива и Ленинградской области. Одной из главных остановок станет мемориал в Большом заречье — он посвящён жителям деревни, убитым во времена Великой Отечественной войны за отказ сотрудничать с немецкими войсками. Также мы посетим Дудергофские высоты, которые славятся невероятной красотой.

Мы посетим памятники культуры, заповедные места и уникальные природные объекты, следите за приключениями!

Мы посетим памятники культуры, заповедные места и уникальные природные объекты, следите за приключениями!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Благодарим наших партнеров, без которых этот проект был бы невозможен. Наша команда отправится навстречу приключениям на современных и надежных автомобилях Suzuki SX4 и Suzuki Vitara. Высокая проходимость позволяет этим «японцам» преодолевать любые препятствия! А чтобы во время путешествия нам не приходилось постоянно останавливаться на перекусы, самый необходимый набор продуктов мы купим в сети супермаркетов «Перекрёсток» (ссылка https://www.perekrestok.ru/). Сладкие батончики «Бомбар», предназначенные для фитнеса, помогут поддерживать уровень витаминов и полезных микроэлементов в норме — это важно, ведь долгая поездка отнимает много сил. Онлайн-гипермаркет kotofoto.ru (ссылка kotofoto.ru) предоставил нам видеорегистраторы, которые необходимы при дальних путешествиях на автомобиле. Безалкогольное пиво «Жигулёвское» (http://www.samarabeer.ru/) позволит нам расслабиться после дальней поездки, которая наверняка окажется тяжелой, но точно станет интересной!

Экспедиция начинается в четверг, 26 августа и завершается 27 августа. Следить за приключениями команд автопробега можно на сайте spb.kp.ru и в группе «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Вконтакте.

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