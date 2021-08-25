Ожоги на лице, болячки на теле. Смотрите, в каком состоянии дети из многодетных семей вернулись в Петербург из лагеря по льготной путевке

Несколько детей вернулись из лагеря с явными признаками болезни.

История с петербургскими детьми, «застрявшими» в лагере на черноморском побережье, не для всех закончилась хеппи-эндом. Напомним, в начале августа многодетные родители отправили своих детей отдохнуть в Краснодарский край по льготным путевкам, которые выделила администрация города. Там, за пару тысяч километров от дома, их ждали грязные матрасы, каши на воде и наводнение.

После многочисленных жалоб родителей ребят вернули в Петербург. Оставалось только радоваться за благополучное разрешение конфликта, но на вокзале не все семьи смогли узнать своего ребенка. Помимо обычного ОРВИ у нескольких детей обнаружили стрептодермию и сильные ожоги. Не сразу признал своего отпрыска и Станислав Голубев. Лицо девятилетнего парнишки было измазано зеленкой, на ногах - гноящиеся раны. И вся эта «красота» - перед самым 1 сентября...

Раны заливали зеленкой.

- По рассказам сына небольшие волдыри на теле у него появились после похода на море. Он обратился в медпункт в лагере, там ему сказали, что это аллергия на море, и замазали все зеленкой. Волдыри стали набухать. Они у него на лице, шее и руке, - вздыхает Станислав.- После приезда мы сходили ко врачу, он отметил, что это химические ожоги, которые нельзя было обрабатывать зеленкой. Шрамы могут остаться на руке и лице навсегда. Сын сильно переживает из-за этого.

Боролись с помощью зеленки в лагере не только с ожогами, но и со стрептодермией - инфекцией, вызывающей гнойные процессы на коже. Об этом рассказала Ирина Нестерова, мама еще одного мальчика, вернувшегося домой после отдыха из того же лагеря:

Мальчик писал родителям из лагеря.

- Сын жаловался, что болит нога и течет гной, еще будучи в лагере. Жаловался, что была небольшая царапина, но после морской воды она начала увеличиваться. Теперь у него изранены все коленки.

При всем этом родителей, которые забирали с поезда деток, попросили подписать документ о том, что претензий они ни к кому не имеют. Но вместо этого они сейчас бегают с детьми по больницам и пишут заявления в прокуратуру и Роспотребнадзор.

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