В Ленобласти прошли V Всероссийские соревнования по стрельбе «Вечно живые». Фото: личный архив.

Каждый год в Ленинградской области соревнования по стрельбе проходят под эгидой губернатора Санкт-Петербурга. Этот год не стал исключением. Вот уже в пятый раз на состязания в 47-й регион съехались спортсмены со всей страны и из-за рубежа. Всего — 45 команд из России, Беларуси, а также ДНР и ЛНР.

В состав команд вошли сотрудники МВД, ФСИН, ФСО, ФСБ, ВМФ, Росгвардии и таможенной службы России, а также спортивные стрелки. Программа соревнований была разнообразной. Это ночные и дневные испытания, стрельба на время из различных видов оружия (пистолетов, карабинов и снайперских винтовок), «освобождение заложника», «транспортировка раненых в боевой обстановке» и т.п.

Победителем 2021 года стала команда «Тайфун» управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На втором и третьем местах команды из Нижнего Новгорода и Крыма. В этом году соревнования включили в единый план Министерства спорта России, и лучшие стрелки получили возможность повысить свой спортивный разряд.

- Эти соревнования – дань памяти и уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при исполнении служебного долга. Наш общий долг – помогать их семьям, поддерживать тех, кто получил ранения в борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, – подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор также поблагодарил организаторов турнира УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и руководство Межрегионального Общественного Патриотического Движения «Вечно живые».